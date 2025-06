Polícia Civil expõe atividades durante feiras culturais em Mato Grosso

Quatro homens foram presos e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, na noite deste domingo (8.6), por policiais militares do 17º Batalhão, suspeitos por tráfico ilícito de drogas na região central em Reserva do Cabaçal (320 km de Cuiabá). As equipes recolheram quatro porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, uma de maconha, seis aparelhos celulares e uma balança de precisão. A quadrilha integra uma organização criminosa no município.

Em rondas táticas da Operação Tolerância Zero, os militares receberam denúncia de que os suspeitos estariam em uma residência localizada na Avenida Mato Grosso. O local seria frequentado por diversos usuários de drogas e integrantes de uma facção criminosa.

Após as denúncias, os policiais intensificaram o policiamento na região e se deslocaram ao endereço informado. Nas proximidades, os policiais flagraram algumas pessoas, que correram ao perceber aproximação.

Em seguida, os policiais chegaram na casa e identificaram dois homens, que também tentaram fugir pelos fundos, sendo abordados e detidos. Já no interior do imóvel, os militares flagraram outros três suspeitos. Em buscas pela casa, foram encontradas diversas porções de entorpecentes.

Dois suspeitos confessaram participação no furto de baterias de caminhão, no último dia 24 de maio, no município, sendo recuperados em seguida. A quadrilha foi presa e entregue à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT