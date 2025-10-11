Polícia Civil fecha boca de fumo que funcionava em ferro-velho em Cáceres

A Delegacia de Cáceres deflagrou, nessa sexta-feira (10.10), a Operação “Cortina de Ferro”, que resultou na prisão de dois homens, de 20 e 43 anos, e na apreensão de entorpecentes prontos para comercialização.

A operação foi deflagrada após a Polícia Civil receber diversas denúncias de que um ferro-velho de Cáceres estava tento intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas.

A equipe da Delegacia de Cáceres deu início às investigações, que apontaram que o ferro-velho servia como fachada para a venda de drogas.

Nessa sexta-feira (10), durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, os policiais civis localizaram porções de drogas já fracionadas, prontas para a venda, além de materiais utilizados na atividade ilícita.

O proprietário do estabelecimento, de 43 anos, que também é dono dos entorpecentes, foi encontrado em outra localidade e preso em flagrante. O homem que fazia a guarda do local, de 20 anos, também foi preso.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam ainda objetos e materiais que indicam vínculo com uma facção criminosa, fato que continua sob investigação pela Polícia Civil.

A operação recebeu o nome de “Cortina de Ferro” justamente porque o ferro-velho era utilizado como cortina para encobrir as atividades de tráfico que ocorriam no local.

“A Polícia Civil de Mato Grosso reforça o compromisso com o combate às facções criminosas e agradece o apoio da população pelas denúncias que têm contribuído para desarticular pontos de venda de drogas. Mato Grosso é tolerância zero contra o crime”, afirmou o delegado Mauro Apoitia.

Fonte: Policia Civil MT – MT