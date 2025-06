Polícia Civil fecha depósito de drogas de facção criminosa na zona rural de Rosário Oeste

Equipes da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma caminhonete com placas adulteradas, na tarde desta segunda-feira (16.6), em Rondonópolis. Na ação, um homem de 30 anos foi preso e porções de maconha e R$ 2 mil em dinheiro foram apreendidas.

Durante patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, as equipes do Raio receberam informações da PRF sobre uma caminhonete Hilux preta com adulterações. Segundo a denúncia, o veículo estaria transitando pelas principais avenidas da cidade.

Os militares iniciaram patrulhamento e localizaram o veículo, ocupado por duas pessoas. Na abordagem a um dos homens, que estava como condutor do automóvel, a PM localizou três porções de drogas e a quantia em dinheiro.

Já na verificação ao carro, os policiais constataram que as placas da caminhonete estavam adulteradas e que a placa oficial registrada no chassi do veículo não seria a mesma que estava à mostra.

Questionado sobre o fato, o suspeito revelou possuir um outro carro com as mesmas características e placas informadas no chassi. Ele não soube explicar o motivo da Hilux estar com aquelas placas ilegais.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade, com o veículo apreendido, para registro da ocorrência e demais procedimentos. O segundo homem, que estava como passageiro, foi liberado após não ser identificado fazer parte dos crimes.

Fonte: PM MT – MT