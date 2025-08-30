SEGURANÇA
Polícia Civil identifica 100% dos autores de feminicídios do primeiro semestre de 2025
A Polícia Civil identificou 100% de todos os autores de casos de feminicídio, com a dinâmica dos crimes, registrados no primeiro semestre de 2025.
Conforme números da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, foram 27 casos de feminicídios registrados no primeiro semestre deste ano, sendo que 25 deles já tiveram o inquérito concluído, representando 93% do total de casos. Outros dois ainda continuam abertos para conclusão.
A titular da coordenadoria, delegada Mariell Antonini, destacou que os dados refletem a efetividade das ações de investigação da Polícia Civil.
“Esses resultados reforçam o compromisso institucional com a apuração minuciosamente técnica e rigorosa desses crimes, aplicando a perspectiva de gênero para promover a justiça às vítimas e seus familiares”, destacou a delegada.
Um dos casos de feminicídio é o de Adriana Costa da Silva, de 33 anos, morta a pauladas na frente do próprio filho de 8 anos. O crime ocorreu em Sinop, em maio deste ano. O suspeito já foi identificado, mas está atualmente foragido.
Segundo o relatório da coordenadoria, 85% dos feminicídios foram motivados por violência doméstica, e 15% por sexismo ou menosprezo às mulheres.
Um dos casos emblemáticos de menosprezo às mulheres é o de Emelly Beatriz Azevedo Sena, de 16 anos, que estava grávida de nove meses e foi brutalmente assassinada em março deste ano, em Cuiabá. A adolescente foi morta por uma mulher, que simulou uma gravidez por meses, para roubar o bebê da vítima. O feto foi retirado do ventre depois do assassinato.
O caso, que foi tratado inicialmente como um crime de homicídio, foi reclassificado para feminicídio por conta do evidente menosprezo da ré em relação à condição de mulher da vítima. Ela será julgada pelo Tribunal do Júri, conforme decisão da 14ª Vara Criminal de Cuiabá.
Outro registro é o da universitária Yasmin Farias Cardoso, morta a facadas pelo ex-namorado, em Rondonópolis, em março deste ano. A vítima percebeu o comportamento controlador do suspeito, que passou a persegui-la por não aceitar o término do relacionamento. Ela tinha medidas protetivas contra o agressor, que foi indiciado e responde pelo crime na Justiça.
Casos como o de Yasmin Farias estão na contramão das vítimas de feminicídio registrados no primeiro semestre. Apenas 4 das 27 vítimas tinham registrado boletins de ocorrência contra seus agressores, e apenas 2 tinham medidas protetivas. Os dados da coordenadoria apontam que 78% dos feminicídios ocorreram dentro de casa, e que, em 77%, foram usadas armas brancas ou de fogo como meio de matá-las.
Cerca de 70% dos casos de feminicídios solucionados pela Polícia Civil, neste primeiro semestre, já tiveram denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Outros três casos aguardam o oferecimento de denúncias por parte dos promotores do Ministério Público, e outros três foram encerrados com a extinção da punibilidade devido à morte do autor.
O crime de feminicídio tem uma das penas de prisão mais altas do Código Penal, após mudanças na lei aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pela União, passando de 20 para 40 anos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende em Rondonópolis segundo suspeito de matar casal em General Carneiro
A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29.8), em Rondonópolis, o segundo suspeito de participação no duplo homicídio do casal Giovanny Santos e Mônica Lima dos Santos, no início do mês de agosto, em General Carneiro. O crime chocou a população local pela crueldade e pelo fato de ter ocorrido na presença da filha das vítimas, de apenas três anos.
O suspeito, de 24 anos, estava foragido desde o dia do crime e estava com mandado de prisão decretado por homicídio.
A ação, que resultou na captura do foragido, foi coordenada pela Delegacia de Polícia de General Carneiro, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis e do Núcleo de Inteligência de Barra do Garças.
Ele foi localizado na cidade de Rondonópolis, onde estava escondido. A ação também resultou na apreensão de uma motocicleta utilizada na execução das vítimas, o que reforçou as provas já reunidas ao longo da investigação.
De acordo com as investigações, a motivação do crime está ligada ao tráfico de drogas. O casal foi executado por determinação de grupo criminoso, por estarem praticando a chamada “cabritagem” – venda de entorpecentes de um grupo rival.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime, assim como para combater a atuação da facção criminosa na região.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende mulher e apreende 353 tabletes de maconha em Várzea Grande
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam 353 tabletes de substância análoga a maconha, na noite desta sexta-feira (29.8), em Várzea Grande. Na ação, uma mulher, de 24 anos, foi presa em flagrante por associação ao tráfico de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do GAP estava em patrulhamento pela cidade e encontrou um veículo Volkswagen Nivus vermelho sendo conduzido por um homem, que realizou manobra irregular e fugiu ao se deparar com as viaturas policiais.
Diante da situação, os militares iniciaram acompanhamento ao homem e, após breves diligências, encontraram o carro parado na frente de uma casa e flagraram o suspeito pulando os muros, na parte dos fundos da residência.
Os policiais entraram na casa e encontraram uma mulher, que foi detida. Na busca pelo imóvel, a PM localizou quatro tambores contendo 338 tabletes de maconha e sete pedaços grandes da mesma droga. Já na busca no veículo, foram encontrados mais 15 tabletes da mesma droga.
Questionada pela PM, a suspeita afirmou que o foragido seria seu marido e que sabia da existência do tráfico de drogas em sua residência. A mulher relatou ainda que auxiliava o suspeito no armazenamento dos entorpecentes.
A criminosa recebeu voz de prisão e foi conduzida, junto de todo o material apreendido, para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências. As equipes policiais seguem em diligências na busca pelo suspeito foragido.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
