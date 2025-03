Polícia Civil identifica motorista envolvido em acidente com morte de motociclista em Cuiabá

A Operação Lei Seca – Carnaval 2025 resultou na prisão de 155 condutores embriagados e na remoção de 467 veículos em diversas cidades de Mato Grosso. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e ocorreu entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março nos municípios de Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças.

Conforme relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram confeccionados 1.431 Autos de Infração de Trânsito, sendo 340 por condução de veículo sob efeito de álcool, 155 por embriaguez ao volante, e 93 por recusa do teste de alcoolemia.

A ação contou com 21 edições da operação Lei Seca com 3245 pessoas submetidas ao teste de alcoolemia. Ao todo, 2783 veículos foram fiscalizados e 433 autuados por infrações envolvendo alcoolemia.



A ação teve como objetivo reforçar a fiscalização e conscientizar os condutores para reduzir acidentes e infrações relacionadas ao consumo de álcool ao volante durante o carnaval. Como resultado, houve uma queda no número de homicídios culposos no trânsito, passando de 10 casos no carnaval de 2024 para 6 no mesmo período em 2025 com uma redução de 40%, além da redução de 50% das lesões corporais culposas, que caíram de 70 registros em 2024 para 35 em 2025.

A coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), tenente coronel Monalisa Toledo, enfatizou o sucesso da ação. “Os resultados dessas operações evidenciam sua importância para a conscientização da população. Nosso objetivo é salvar vidas e garantir um trânsito mais seguro para todos. Durante o período carnavalesco, não foi registrado nenhum sinistro grave com óbito nos municípios parceiros onde realizamos as operações Lei Seca e ações educativas. Além disso, alcançamos uma redução significativa em todo o Estado de Mato Grosso, chegando a 50% nos sinistros com lesão corporal e 40% no número de mortes no trânsito, comparando o Carnaval deste ano com o de 2024. A mensagem é clara: dirigir sob efeito de álcool coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a de outras pessoas. Seguiremos com ações estratégicas ao longo do ano para fortalecer a segurança viária em Mato Grosso”.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Politec, Guardas Municipais e Secretarias Municipais de Trânsito.

*Sob supervisão de Fabiana Mendes

Fonte: Governo MT – MT