Polícia Civil identifica motorista responsável por atropelamento que matou policial militar na BR-158

A Polícia Civil identificou o motorista responsável pelo atropelamento que resultou na morte de um policial militar, ocorrido no domingo (16.2), em Porto Alegre do Norte.

Conforme as investigações conduzidas pela equipe da Delegacia de Porto Alegre do Norte, o motorista fugiu do local sem prestar socorro, caracterizando a infração de homicídio no trânsito com a omissão de assistência e a fuga do local, prevista nos artigos 302 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O acidente que vitimou o policial militar Caio César Tavares da Silva, de 29 anos, ocorreu na BR-158, a aproximadamente sete quilômetros da cidade de Porto Alegre do Norte, ocasião em que a vítima foi atingida pelo veículo em movimento.

Desde a comunicação do fato, a Polícia Civil realizou diversas diligências, incluindo a coleta de imagens de câmeras de segurança e análise de vestígios no local do acidente. O trabalho investigativo apontou para um suspeito que, após o acidente, tentou ocultar o seu envolvimento e se evadir da Justiça.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Victor Donizete de Oliveira, a identificação do suspeito foi fruto de um trabalho intenso da equipe de investigação.

“Desde o início, nossas equipes trabalharam com afinco para esclarecer os fatos e localizar o condutor envolvido. A fuga do local não vai impedir a elucidação do crime e a devida responsabilização do autor”, afirmou.

A Polícia Civil aguarda que o suspeito se apresente voluntariamente o mais breve possível para ser ouvido sobre os fatos. Caso contrário, serão adotadas medidas junto ao Poder Judiciário para garantir que ele responda pelos atos cometidos.

A investigação segue em curso para consolidar todas as provas necessárias ao andamento do inquérito policial. A população também pode colaborar com informações adicionais sobre o caso, que possam auxiliar no esclarecimento de todas as circunstâncias do acidente.

