SEGURANÇA
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez na Delegacia de Alto Araguaia, que atenderá também às vítimas de Ponte Branca e Araguainha.
Conhecido como Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, o local visa garantir acolhimento às vítimas de violência domésticas, para que se sintam seguras no momento em que precisam de apoio.
“O núcleo especializado se baseia em um tripé, é um espaço acolhedor para nossas mulheres e crianças vítimas ou testemunhas de crimes, com policiais capacitados e que tenha uma brinquedoteca integrada. Tudo isso propicia um local de acolhimento, para que as nossas vítimas se sintam confortáveis para relatar a violência sofrida e passar por um atendimento humanizado”, explicou a delegada Mariell Antonini, coordenadora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis.
Além da criação da sala, todos os policiais civis da Delegacia de Alto Araguaia passaram por capacitação para atender casos de violência contra a mulher, 11 participaram de um treinamento realizado em Cuiabá no final de agosto e os outros 13 realizaram a capacitação via EAD.
“Isso vai trazer um atendimento diferenciado, acolhedor, com mais empatia para essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, violência de gênero e vulneráveis. Não se trata apenas de uma sala, os policiais também foram capacitados para atender essas mulheres e termos investigações mais efetivas para tratar esses crimes associados à violência doméstica”, afirmou o delegado Marcos Paulo Batista de Oliveira.
A sala foi construída em parceria entre a Delegacia de Alto Araguaia, a Delegacia Regional de Rondonópolis e a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, e com apoio do Ministério Público e do Conselho de Segurança Público e da Sociedade Organizada (Conseg) de Alto Araguaia.
“Nós fizemos um projeto junto ao Ministério Público, que aprovou e destinou recursos para fazer a reforma dessa sala, em torno de R$ 15 mil. Esses recursos foram repassados para o Conseg, que fez a aquisição dos equipamentos. A Polícia Civil também ajudou fornecendo algumas coisas, como computador, frigobar… E com essa união de forças conseguimos hoje inaugurar essa sala em Alto Araguaia”, disse o delegado Marcos Paulo.
Segundo o delegado Marcos Paulo, as três cidades atendidas pela Delegacia de Alto Araguaia recebem, em média, 200 ocorrências de violência contra a mulher por ano, demonstrando a importância da criação do núcleo, o que também foi reforçado pelo delegado Regional de Rondonópolis, Santiago Rosendo Sanches.
“Trata-se de um avanço da Polícia Judiciária Civil, que concerne ao atendimento de vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem ganha é a cidade. A Regional de Rondonópolis é uma regional grande, já possuímos quatro núcleos. E a Polícia Judiciária Civil vem realizando essas ações visando a melhoria do atendimento da mulher vítima de violência”, afirmou o delegado Regional.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Após perseguição, Polícia Militar prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres
Dois integrantes de uma facção criminosa foram detidos, na noite desta quarta-feira (10.9), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Marajoara, em Cáceres (220 km de Cuiabá).
As equipes apreenderam uma pistola nove milímetros, dois carregadores e 20 munições. Um dos envolvidos, de 18 anos, foi baleado, após confronto com os militares e socorrido até o Hospital Regional.
Por volta das 23 horas, os policiais militares receberam denúncia de que a dupla, em um veículo modelo Gol, estaria atrás de faccionados rivais. As equipes reforçaram o policiamento na região e ao localizarem os suspeitos, o motorista fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial.
Os policiais militares conseguiram conter a fuga, no momento em que o suspeito que estava no banco de passageiro efetuou um disparo contra as equipes, que revidaram à injusta agressão. Ele foi atingido e socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional.
Os militares abordaram o comparsa, de 27 anos, que foi detido e conduzido à delegacia, junto do material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Trio é preso em flagrante pela PM com 59 porções de drogas, arma e munições em Várzea Grande e Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10.9), três homens suspeitos por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, durante policiamento tático em Várzea Grande e Cuiabá. Nas ações, foram apreendidos um revólver, seis munições, 41 porções de maconha, dois tabletes do mesmo entorpecente, 18 porções de cocaína, um veículo Jeep Pass e outros materiais para embalagem e comercialização das drogas.
Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, as equipes realizavam o policiamento tático no bairro Vila Artur, região metropolitana, quando flagraram um homem, de 22 anos, arremessando um aparelho celular e uma sacola com entorpecentes em um terreno baldio. Ao ser abordado, as equipes encontraram cinco porções de maconha e 18 de cocaína.
O homem confessou que havia mais entorpecentes em sua residência. No local, foram encontradas mais 15 unidades de maconha e uma balança de precisão escondidas em um armário. Familiares tentaram intervir na condução do suspeito à delegacia.
À PM, ele confessou que adquiriu os ilícitos de um homem, que estaria em um veículo Jeep Pass branco, nas proximidades de uma concessionária de veículo, localizada na Avenida da FEB, ainda em Várzea Grande. O suspeito, de 30 anos, foi abordado pelos policiais militares. Com ele, foram apreendidos um revólver e um tablete de maconha escondido no step do veículo.
Os militares se deslocaram até a residência do suspeito, no bairro Pirineu e apreenderam outro tablete de maconha, uma balança de precisão e um caderno contendo anotações referentes a venda de drogas. Durante abordagem, ele revelou um terceiro endereço, no bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá.
No local, os policiais militares localizaram o terceiro integrante da quadrilha, de 37 anos. Os policiais militares do GAP apreenderam grande quantidade de maconha, uma balança de precisão e um rolo de plástico insulfilm. O trio e todo ilícito apreendido foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Projeto de Thiago Silva realiza palestras sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio nas escolas
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
Justiça Eleitoral participa da “Unemat Cidadã”, em Diamantino
Mais de 600 novas matrículas em capacitações são realizadas em mutirão de entrega de cartões do SER Família
Bombeiros socorrem criança afogada após pais buscarem ajuda diretamente no quartel
Segurança
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez...
Após perseguição, Polícia Militar prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres
Dois integrantes de uma facção criminosa foram detidos, na noite desta quarta-feira (10.9), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos...
Trio é preso em flagrante pela PM com 59 porções de drogas, arma e munições em Várzea Grande e Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10.9), três homens...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
CIDADES7 dias atrás
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde5 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
Saúde3 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas