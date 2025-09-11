Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia

A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez na Delegacia de Alto Araguaia, que atenderá também às vítimas de Ponte Branca e Araguainha.

Conhecido como Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, o local visa garantir acolhimento às vítimas de violência domésticas, para que se sintam seguras no momento em que precisam de apoio.

“O núcleo especializado se baseia em um tripé, é um espaço acolhedor para nossas mulheres e crianças vítimas ou testemunhas de crimes, com policiais capacitados e que tenha uma brinquedoteca integrada. Tudo isso propicia um local de acolhimento, para que as nossas vítimas se sintam confortáveis para relatar a violência sofrida e passar por um atendimento humanizado”, explicou a delegada Mariell Antonini, coordenadora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis.

Além da criação da sala, todos os policiais civis da Delegacia de Alto Araguaia passaram por capacitação para atender casos de violência contra a mulher, 11 participaram de um treinamento realizado em Cuiabá no final de agosto e os outros 13 realizaram a capacitação via EAD.

“Isso vai trazer um atendimento diferenciado, acolhedor, com mais empatia para essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, violência de gênero e vulneráveis. Não se trata apenas de uma sala, os policiais também foram capacitados para atender essas mulheres e termos investigações mais efetivas para tratar esses crimes associados à violência doméstica”, afirmou o delegado Marcos Paulo Batista de Oliveira.

A sala foi construída em parceria entre a Delegacia de Alto Araguaia, a Delegacia Regional de Rondonópolis e a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, e com apoio do Ministério Público e do Conselho de Segurança Público e da Sociedade Organizada (Conseg) de Alto Araguaia.

“Nós fizemos um projeto junto ao Ministério Público, que aprovou e destinou recursos para fazer a reforma dessa sala, em torno de R$ 15 mil. Esses recursos foram repassados para o Conseg, que fez a aquisição dos equipamentos. A Polícia Civil também ajudou fornecendo algumas coisas, como computador, frigobar… E com essa união de forças conseguimos hoje inaugurar essa sala em Alto Araguaia”, disse o delegado Marcos Paulo.

Segundo o delegado Marcos Paulo, as três cidades atendidas pela Delegacia de Alto Araguaia recebem, em média, 200 ocorrências de violência contra a mulher por ano, demonstrando a importância da criação do núcleo, o que também foi reforçado pelo delegado Regional de Rondonópolis, Santiago Rosendo Sanches.

“Trata-se de um avanço da Polícia Judiciária Civil, que concerne ao atendimento de vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem ganha é a cidade. A Regional de Rondonópolis é uma regional grande, já possuímos quatro núcleos. E a Polícia Judiciária Civil vem realizando essas ações visando a melhoria do atendimento da mulher vítima de violência”, afirmou o delegado Regional.

