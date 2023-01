Polícia Civil incinera 720 quilos de entorpecentes

Sobre as interdições realizadas por manifestantes na noite de domingo (08.01), em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) informa que:

1. Neste momento, não há mais nenhuma interdição ao longo da BR-163. Todos os bloqueios foram liberados na noite de ontem (Guarantã do Norte, Matupá, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum) pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A ação foi coordenada pelo Gabinete de Crise, que é formado por todas as Forças de Segurança do Estado;

2. As Forças de Segurança também já liberaram a BR-174, na região Noroeste, próximo a Castanheira;

3. As Polícias Judiciária Civil e Federal, estão apurando a autoria e materialidade dos eventuais crimes correlatos às ações, principalmente no episódio contra o patrimônio público da ponte sob o Rio Verde, em Lucas do Rio Verde;

4. Vale destacar que o Governo de Mato Grosso não compactua com movimentos que impedem as garantias de direitos e o ir e vir das pessoas e de atos de vandalismo. O Governo reafirma que vai continuar cumprindo as leis e a Constituição Federal.

Fonte: GOV MT