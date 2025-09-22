Polícia Civil incinera drogas apreendidas na região de Araputanga

A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (22.9), no município de Araputanga (345 km a oeste de Cuiabá), a incineração de entorpecentes apreendidos na região.

O ato de destruição dos entorpecentes oriundos das ações policiais deflagradas no município, foi realizado nas fornalhas de uma madeireira seguindo protocolo conforme determina a legislação vigente.

O carregamento se refere a doze procedimentos instaurados pela Delegacia de Araputanga, nos anos de 2024 e 2025, incluindo inquéritos, termos circunstanciados de ocorrência, prisões em flagrante, entre outros procedimentos investigativos.

Depois de apreendidas, as substâncias ilícitas são devidamente encaminhadas à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para realização de exames periciais. Sendo também representado pelo pedido da autorização judicial para a incineração do material.

Além dos policiais civis da Delegacia de Araputanga, participaram da ação equipes da Delegacia Regional de Cáceres, do Ministério Público, da Vigilância Sanitária local e da Politec.

A incineração representa o comprometimento das forças de Segurança Pública, da Justiça e autoridades sanitárias no enfrentamento ao tráfico de drogas, na proteção da saúde e da ordem pública na região de Araputanga.

Fonte: Policia Civil MT – MT