Polícia Civil incinera mais de 400 quilos de cocaína apreendidos no norte de MT

Primeiro emprego e inserção do jovem no mercado de trabalho foram temas do terceiro episódio do podcast “Conecta Jovem”, que foi ao ar nesta quinta-feira (17.11). O entrevistado foi o supervisor da Unidade do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) de Mato Grosso, Lucas Nascimento, que ressaltou que o estágio é a porta de entrada para a vida profissional.

“Essa é a oportunidade que o estudante tem de colocar em prática o que está aprendendo na faculdade ou de definir o seu futuro, seja através do estágio ou do jovem aprendiz, programas distintos, mas com um mesmo objetivo: colocar o jovem como protagonista da sua própria carreira”, pontuou o gestor.

No podcast, Nascimento explicou o programa jovem aprendiz, no qual a prioridade é atender o público de baixa renda, a partir dos 14 anos de idade, e comentou sobre a parceria do Governo de Mato Grosso com o CIEE para a oferta das oportunidades.

“Tirar o jovem de uma situação vulnerável e entregar um profissional qualificado é a melhor forma de devolvê-lo para a sociedade. Um programa bem desenvolvido substitui um banco de currículos para um banco de talentos da empresa”, observou.

“Desde o início da parceria quase 10 mil estudantes já foram inseridos dentro do Governo. Atualmente, temos cerca de 2.400 estagiários ativos a nível de ensino médio, graduação e pós-graduação em diversas secretarias”, completou.

O bate-papo ainda contou com um passo-a-passo de como se cadastrar no site do CIEE e se tornar um candidato às vagas disponíveis.

Confira o episódio desta semana nas platafomas Spotify e Youtube.

Conecta Jovem

Apresentado por Léo Oliveira, o programa pretende fomentar a interação do público mais jovem com os assuntos relacionados ao Governo do Estado. A produção desta semana contou com a participação de servidora Katharina Yamashita e do estagiário Geraldo Neto, ambos da Secretaria de Estado de Comunicação.

Fonte: GOV MT