Polícia Civil incinera mais de 900 kg de maconha apreendidos em ação contra facção em Rondonópolis

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, atuou na formalização de uma parceria institucional que garante o pagamento de horas extras a policiais civis e militares e bombeiros que atuarem nas ações do programa SER Família Mulher, fortalecendo o combate à violência contra as mulheres.

A medida foi oficializada, nesta quarta-feira (23.7), por meio do Termo de Cooperação Técnica, assinado pelos secretários de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Haagsma, e de Segurança Pública, coronel PM César Roveri.

Para Virginia Mendes, a ação reforça o compromisso do Estado com a garantia mais proteção e segurança às mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Esse termo de cooperação vem somar aos esforços que já temos no Governo com o Programa SER Família Mulher, que acolhe mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, oferecendo suporte social, financeiro e emocional para que possam recomeçar com dignidade. A atuação integrada da segurança pública é fundamental. Agradeço o apoio da PM e do Corpo de Bombeiros nesse trabalho tão importante. Sabemos que muitas mulheres ainda são vítimas de feminicídio e precisamos que todas as instituições estejam em sintonia para mudar essa realidade”, afirmou.

O termo tem validade até 4 de agosto de 2027, com possibilidade de prorrogação. Roveri explicou que a cooperação vai possibilitar que os profissionais das forças de segurança recebam remuneração, por meio da jornada extraordinária de serviço, dobrando o atendimento de combate à violência contra mulheres.

“O termo vai ampliar a atuação da Patrulha Maria da Penha e de todas as delegacias do Estado em defesa da mulher e permitir que a Setasc remunere os profissionais de forma extraordinária, para que eles atuem na proteção à mulher naquele momento fora do horário de serviço. Esse trabalho vai possibilitar o reforço da proteção à mulher na capital e no interior do Estado, reforçando o trabalho preventivo, ostensivo e de investigação nos casos de violência contra as mulheres”, destacou.

O secretário de Assistência Social pontuou que a parceria consolida a força do programa SER Família Mulher. “O programa idealizado pela nossa primeira-dama se fortalece ainda mais com esse termo, que viabiliza a atuação conjunta das forças de segurança para proteger e acolher as mulheres em Mato Grosso”, disse Klebson Haagsma.

Participaram do ato o deputado estadual Paulo Araújo, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Tinoco, o diretor operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Heitor Fernandes, entre outras autoridades.

