Polícia Civil incinera quase meia tonelada de drogas avaliada em mais de R$ 4 milhões

Os membros do Conselho Deliberativo da Agência Mato-Grossense de Promoção de Investimentos e Competitividade (Invest MT) foram indicados durante a 1ª Reunião Ordinária do Invest MT, na tarde desta quinta-feira (6), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec). Os nomes indicados serão avaliados e nomeados pelo governador Mauro Mendes.

A agência tem como objetivo atrair investimentos para Mato Grosso e realizar a sua promoção comercial internacionalmente.

O Conselho Deliberativo será composto por membros titulares e suplentes da Vice-Governadoria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), da MT Participações Projetos S/A (MT Par), do Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac), da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio) e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato). O Governo é minoria no conselho, cumprindo o papel da agência de ser um serviço social autônomo.

O vice-governador, Otaviano Pivetta, aponta que a agência de fomento convoca os verdadeiros atores do desenvolvimento estadual para assumir a tarefa de promover o Estado.

“O Invest MT é uma iniciativa inteligente, e muito mais do que isso, é uma iniciativa que chama os verdadeiros atores do desenvolvimento de Mato Grosso para assumir uma tarefa importante: a de mostrar quem somos, o que fazemos, como fazemos e aonde queremos chegar. A nossa gestão, do Mauro e minha, tem promovido inovações que nos enchem de esperança de que o setor público pode, sim, cumprir a função de fazer o bem para a sociedade”, afirmou o vice-governador.

Indicados ao Conselho e atores do projeto Invest MT

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do conselho do Invest MT, César Miranda, este é um sonho de seis anos como secretário saindo do papel.

“Esta é uma iniciativa que apresentamos ao governador Mauro Mendes há alguns anos, o qual apoiou prontamente, assim como o vice-governador. Hoje nomeamos o conselho deliberativo para que o Invest MT possa, a partir daí, escolher o seu presidente e dar seus primeiros passos. É um sonho da minha gestão como secretário saindo do papel e tornando-se realidade, tornando-se uma ferramenta estratégica para a promoção do nosso Estado. Algo construído em equipe, na secretaria, no governo e com apoio das federações”, contou o secretário.

O presidente da Fecomércio, Wenceslau Júnior, destaca que o que ocorre em Mato Grosso é inédito.

“Estávamos em missão na China quando tive conhecimento do projeto pelo secretário César. Achei ambicioso e brilhante. Em Mato Grosso aconteceu algo inédito, que é a parceria das três federações, as três trabalhando juntas, e, com isso, temos muito a crescer”, disse.

Veja indicados ao conselho:

Sedec

Titular – presidente do conselho e secretário – César Alberto Miranda Lima dos Santos Costa

Suplente – secretário adjunto – Anderson Martinis Lombardi

Vice-governadoria

Titular – vice-governador Otaviano Pivetta

Suplente – vago

MT Par

Titular – presidente – Wener Klesley dos Santos

Suplente – chefe de gabinete da presidência – Alexandre Varnei Rodrigues

Imac

Titular – presidente – Caio Penido Dalla Vecchia

Suplente – diretora executiva – Paula Ferreira Neves Sodré Queiroz

Fiemt

Titular – presidente – Silvio Cezar Pereira Rangel

Suplente – superintendente da Fiemt e IEL – Fernanda Aparecida Campos Silva

Famato

Titular – presidente – Vilmondes Sebastião Tomain

Suplente – Superintendente do Imea – Cleiton Jair Gauer

Fecomércio

Titular – presidente – José Wenceslau de Souza

Suplente – vice-presidente – Marco Sérgio Pessoa

Fonte: Governo MT – MT