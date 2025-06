Polícia Civil indicia médico político por crimes sexuais contra adolescentes em Canarana

Dois homens, indiciados pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Barra do Bugres (165 km de Cuiabá), pela prática de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, cometidos contra o adolescente José Renato de Souza Santos, em 2021, e por corrupção de menor e integrar facção criminosa, foram condenados pelo Tribunal do Júri realizado nessa segunda-feira (9.6).

O corpo da vítima foi localizado enterrado em área de mata no bairro Jardim Alvorecer, após denúncia anônima que motivou buscas da equipe de investigação. Exames periciais confirmaram que o jovem foi morto com requintes de crueldade, por meio de agressões na região da cabeça, e, posteriormente, teve o corpo ocultado.

Durante as investigações, a equipe da Polícia Civil obteve um vídeo da execução, no qual a vítima aparece amarrada e sem possibilidade de defesa. No mesmo vídeo, um dos autores profere ameaças e faz alusão a uma facção criminosa atuante no Estado.

A apuração técnica permitiu identificar que o crime foi praticado por integrantes do grupo criminoso, que agiam como um verdadeiro “tribunal do crime”, sob o pretexto de que a vítima integraria uma facção criminosa rival.

Com base em diligências de campo, elementos de inteligência e provas técnicas, incluindo o reconhecimento de voz e movimentação dos investigados, a equipe policial comprovou o envolvimento direto dos réus J.P.S. e B.F.C. nos fatos.

Ao final da sessão de julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade dos crimes, resultando nas seguintes penas: J.P.S., 23 anos e 23 dias de reclusão, com pagamento de 23 dias-multa; B.F.C., 20 anos e 20 dias de reclusão, com pagamento de 21 dias-multa.

A Polícia Civil destaca que a elucidação do delito representa o compromisso com a justiça e o enfrentamento das facções criminosas, assegurando que crimes bárbaros não fiquem impunes.

A ação está inserida no programa do Governo do Estado do Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas, reafirmando o papel essencial da investigação policial na defesa da sociedade.

Fonte: Policia Civil MT – MT