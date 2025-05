Polícia Civil indicia secretário de saúde e primeira-dama de Alto Boa Vista

Foi iniciada, na manhã desta segunda-feira (19.5), a 4ª edição do Curso de Planejamento de Operações de Repressão Qualificada, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Coordenadoria de Enfrentamento ao Crime Organizado (Cecor/PC) e Academia de Polícia Civil de Mato Grosso (Acadepol).

O curso tem como objetivo capacitar profissionais da polícia judiciária sobre metodologias para realização de operações de repressão qualificada, desde a concepção até o desencadeamento operacional simultâneo.

A capacitação é realizada em âmbito nacional e conta com 60 policiais civis atuantes em unidades especializadas de enfrentamento a organizações criminosas (Renorcrim), representando as 27 unidades federativas do Brasil. A proposta, segundo a organização, é fomentar integração entre as policiais dos 26 estados brasileiras e do Distrito Federal.

“O crime vem mudando e é necessário que nós tenhamos nosso pessoal capacitado para atuar no enfrentamento das facções criminosas, na descapitalização dessas facções, com o isolamento das lideranças. Eu tenho certeza de que a presença desses representantes de todos os estados e do Distrito Federal vai facilitar ainda mais esse trabalho que nós temos feito”, disse a delegada-geral da Polícia Civil de Mato Grosso (PC), Daniela Maidel, destacando o trabalho integrado que já vem sendo realizado entre as polícias civis do Brasil.

“A gente tem de aplaudir a iniciativa tanto do Governo do Mato Grosso, quanto do próprio Ministério da Justiça (Senasp), porque é fundamental a integração entre as polícias civis do Brasil, tendo em vista que, as facções criminosas estão cada vez mais se comunicando, tentando trabalhar junto, de certa forma. Então, a gente precisa conhecer a realidade do estado vizinho que, muitas das vezes, enfrenta os mesmos problemas que estamos enfrentando no nosso. E daí, a gente precisa copiar o que está dando certo nesses estados”, disse o delegado e coordenador da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil do Acre (Draco/PC-AC), Gustavo Henrique da Silva Neves.

O diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp, Rodney da Silva, destacou a evolução que o estado de Mato Grosso adquiriu no combate à criminalidade. “Estou bastante impressionado. Vou levar ao ministro Lewandowski de que o Estado de Mato Grosso é um grande exemplo de política dura de enfrentamento às facções criminosas”, observou o diretor, salientando a evolução do Estado nos últimos dez anos no setor da segurança pública.

Tal evolução, segundo o governador Mauro Mendes, provém dos investimentos em inteligência, tecnologia e capacitação promovidos pelo Governo do Estado, somados à atuação dos profissionais que compõem a pasta da Segurança Pública. “Nós investimos em inúmeras melhorias, aquisição de armamento, equipamento e cursos, além da eficiência dos nossos valorosos profissionais, que desenvolvem uma repressão qualificada frente a essas facções”, disse o Mendes.

O curso prossegue até a próxima sexta-feira (23.5), na sede da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), em Cuiabá. As aulas serão ministradas por policiais altamente capacitados no tema e atuantes em diversos estados do país, totalizando 40 horas.

