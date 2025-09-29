Polícia Civil informa sobre atualização no regulamento dos “Jogos Internos 2025”

A Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), informa que houve atualizações no regulamento da “XIII Edição dos Jogos Internos 2025”.

As alterações feitas do Art. 8º ao parágrafo 11 do Art. 9º foram necessárias, em virtude de mudanças normativas previstas no Diário Oficial do Estado, de 16 de junho de 2025.

Diante dessas mudanças, os servidores lotados nas unidades administrativas, na Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Vulneráveis, na Coordenadoria de Polícia Comunitária, na Coordenadoria de Informações Financeiras e Recuperação de Ativos, na Coordenadoria de Enfrentamento ao Crime Organizado, na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, estão vinculadas a Diretoria-Geral Adjunta de Polícia Judiciária Civil, podendo, portanto, competir apenas por equipes das unidades que compõem o agrupamento constante no Item 1.1. do ART 9º do respectivo regulamento.

“ A gente orienta que os atletas leiam e se inteirem sobre quem pode estar sendo inserido na equipe, as regionais que podem se juntar, etc. Tivemos que mudar por conta da criação de novos cargos e da mudança de diretoria, ambos publicados no Diário Oficial”, enfatizou o investigador Claudinei Farina, responsável pela or ganização do evento.

Inscrições

As inscrições para a XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil seguem abertas até dia 17 de outubro.

Os jogos ocorrerão de 22 de outubro à 07 de novembro de 2025, em Cuiabá.

Os interessados poderão se inscrever em 47 modalidades femininas e masculinas. Dentre elas, vôlei, natação, atletismo, bozó, truco beach tênis.

Para se inscrever, é indispensável o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site da Acadepol junto com o Regulamento.

Os jogos contam com apoio do Sindepo-MT, Aprosoja, Amdepol-MT, Sindepojuc-MT, Sinpol-MT, CTPE-VG, Martinello, Puríssima, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Locar Gestão de Resíduos, Rawal Placas, Aliança Importação e Comércio de Pneus, Bio Vida, Petroluz, Luna Manipulação e Homeopatia e Calibre Brasil, Sindmat, Poesy, AABB, Clube Monte Líbano, CT Bonifácia, Federação de Atletismo, Federação de Natação, Federação de Xadrez e Federação de Tênis de Mesa.

Acesse aqui o REGULAMENTO

Acesse aqui a INSCRIÇÃO

Fonte: Policia Civil MT – MT