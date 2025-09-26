SEGURANÇA
Polícia Civil intensifica ações e apreende arma de fogo, munições e um caminhão em Confresa
Uma arma de fogo, munições e um caminhão com placa adulterada foram apreendidos pela Polícia Civil, na quinta-feira (25.9), em Confresa, durante ações de combate a criminalidade, realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) do município.
Na primeira ocorrência, um homem, de 45 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições. Com ele foram localizados um revólver calibre 354 e várias munições.
Após denúncia anônima, os policiais civis passaram a averiguar as informações, quando, em diligências na Rodovia BR 158, entre Confresa e Porto Alegre do Norte, avistaram um veículo com as mesmas características mencionadas na denúncia.
De imediato foi realizada a abordagem da camionete Toyota Hilux, de cor branca. Durante revista veicular foi encontrado um revólver calibre 357, municiado com quatro cartuchos intactos, escondido entre o banco do motorista e o freio de mão, além de 19 munições intactas do mesmo calibre, três estojos deflagrados e 20 munições calibre 22.
Questionado, o condutor da camionete contou que seguia para uma propriedade na zona rural próxima de Porto Alegre do Norte. Na ocasião ele apresentou registro do armamento, porém não possuía autorização do porte (documento obrigatório para transportar arma fora da residência).
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a DERF de Confresa, onde foi interrogado pela delegada Karen Amaral Makrakis, e autuado em flagrante delito.
“Considerando que a arma apreendida é de uso restrito, não foi arbitrada fiança conforme legislação. O autuado foi apresentado e colocado à disposição da Justiça”, destacou a delegada.
Outra ação
Ainda na quinta-feira (25), a equipe da DERF de Confresa apreendeu no Distrito de Santo Antônio do Fontoura um caminhão com a placa adulterada.
O veículo Scania estava estacionado próximo de uma borracharia. Em checagem foi constatado que o número do chassi estava divergente com a placa ostentada no caminhão. Na ocasião, o motorista não foi localizado.
Em seguida, foi realizada a apreensão do veículo, o qual foi rebocado para o pátio da delegacia para as providências cabíveis.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus interestadual
A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens, de 29 e 32 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Rondonópolis.
A operação teve início após a PRF apreender, na noite de quarta-feira (24.9), no Posto 211, 59 kg de Skunk (também conhecido como supermaconha), escondidos em latas de massa corrida, que eram transportadas em um ônibus interestadual, que havia saído de Rio Branco com destino a Rondonópolis.
Logo após a apreensão, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis iniciou as investigações e identificou o responsável por retirar a droga apreendida na sede de uma empresa de cargas no município.
Os policiais realizaram um monitoramento na empresa e observaram que dois homens chegaram ao local em um Chevrolet Ônix preto. O passageiro entrou na empresa, mas saiu sem retirar nenhuma encomenda. Em seguida, os dois homens foram abordados pela equipe.
O suspeito, de 29 anos, confessou que buscaria a droga a mando de terceiros e que já havia realizado o mesmo serviço anteriormente. O comparsa, de 32 anos, declarou ter sido contratado para transportar a mercadoria até o endereço indicado.
Na revista ao veículo, os policiais localizaram R$ 2 mil em espécie e notas fiscais de compra de doze latas de massa corrida.
Os suspeitos foram encaminhados à Derf de Rondonópolis e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM prende dois faccionados com drogas e cestas básicas em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam dois membros de uma facção criminosa por tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira (26.9), em Tangará da Serra. Com os suspeitos, foram apreendidas 32 porções de drogas, 17 kits de material de higiene e 17 cestas básicas.
Os policiais receberam informações após denúncias da população de que dois homens estariam comercializando drogas em uma residência no bairro Parque das Mansões. De acordo com as informações, o local também servia de armazenamento de materiais para uma facção criminosa.
Durante patrulhamento tático pelo local, a equipe identificou uma grande movimentação de pessoas, em atitude suspeita, entrando e saindo do imóvel. Os policiais abordaram um homem, que confirmou ser usuário de drogas e que compra entorpecentes na residência.
Ele também disse que a casa é usada para reuniões da facção criminosa e revelou que, no local, havia armazenamento de cestas básicas a serem distribuídas pelos faccionados. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, e ele foi liberado pela PM.
Na continuidade das diligências, os militares flagraram dois suspeitos indo em direção a uma região de mata, que tentaram fugir ao ver os policiais, que realizaram a abordagem dos suspeitos. Em seguida, eles revistaram a casa.
Durante a abordagem, foram localizadas cinco porções de maconha e sete de cocaína. Em seguida, em um dos cômodos da residência, foram encontradas mais cinco porções de pasta base e dez porções de maconha, além de 17 kits de material de higiene e 17 cestas básicas. De acordo com os criminosos, o material seria entregue à população.
Diante do flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
