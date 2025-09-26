Polícia Civil intensifica ações e apreende arma de fogo, munições e um caminhão em Confresa

Uma arma de fogo, munições e um caminhão com placa adulterada foram apreendidos pela Polícia Civil, na quinta-feira (25.9), em Confresa, durante ações de combate a criminalidade, realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) do município.

Na primeira ocorrência, um homem, de 45 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições. Com ele foram localizados um revólver calibre 354 e várias munições.

Após denúncia anônima, os policiais civis passaram a averiguar as informações, quando, em diligências na Rodovia BR 158, entre Confresa e Porto Alegre do Norte, avistaram um veículo com as mesmas características mencionadas na denúncia.

De imediato foi realizada a abordagem da camionete Toyota Hilux, de cor branca. Durante revista veicular foi encontrado um revólver calibre 357, municiado com quatro cartuchos intactos, escondido entre o banco do motorista e o freio de mão, além de 19 munições intactas do mesmo calibre, três estojos deflagrados e 20 munições calibre 22.

Questionado, o condutor da camionete contou que seguia para uma propriedade na zona rural próxima de Porto Alegre do Norte. Na ocasião ele apresentou registro do armamento, porém não possuía autorização do porte (documento obrigatório para transportar arma fora da residência).

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a DERF de Confresa, onde foi interrogado pela delegada Karen Amaral Makrakis, e autuado em flagrante delito.

“Considerando que a arma apreendida é de uso restrito, não foi arbitrada fiança conforme legislação. O autuado foi apresentado e colocado à disposição da Justiça”, destacou a delegada.

Outra ação

Ainda na quinta-feira (25), a equipe da DERF de Confresa apreendeu no Distrito de Santo Antônio do Fontoura um caminhão com a placa adulterada.

O veículo Scania estava estacionado próximo de uma borracharia. Em checagem foi constatado que o número do chassi estava divergente com a placa ostentada no caminhão. Na ocasião, o motorista não foi localizado.

Em seguida, foi realizada a apreensão do veículo, o qual foi rebocado para o pátio da delegacia para as providências cabíveis.

Fonte: Policia Civil MT – MT