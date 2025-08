Polícia Civil intensifica buscas em campo e investigações contra criminosos envolvidos em roubo a banco em Brasnorte

Policiais militares do 2º Batalhão prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e desacato, na noite desta quinta-feira (31.7), em Torixoréu (568 km de Cuiabá). Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo tipo garrucha, munições e um canivete. As equipes identificaram que ele possuía três passagens criminais no Estado de Goiânia e uma em Mato Grosso.

Os policiais militares realizavam a fiscalização de trânsito, na Rodovia MT-100, durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, quando identificaram o homem conduzindo um veículo VW Santana, azul, em atitude suspeita. Ao ser abordado, o motorista apresentou-se bastante nervoso e com informações contraditórias.

O homem foi flagrado tentando esconder algo em baixo do veículo. Diante da fundada suspeita, os policiais militares localizaram uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .22 abaixo do painel do carro. Neste momento, o homem passou a apresentar resistência e agredir as equipes.

Na ocasião, ele tentou pegar a arma de um policial militar à força, quebrando parte do coldre do equipamento e acabou sendo alvejado na perna. Os policiais fizeram um torniquete e encaminharam o suspeito ao Hospital e Pronto-Socorro para atendimento médico.

O suspeito estava acompanhado da esposa, duas crianças e um adolescente. Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT