Polícia Civil investiga feminicídio em garimpo em Pontes e Lacerda

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por violência doméstica, na noite desta segunda-feira (21.4), em Jaciara. O suspeito agrediu a mulher com tapas no rosto durante uma discussão.

A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que solicitou uma viatura com urgência no Centro de Jaciara. Ao chegar no local, a mulher relatou que tem um relacionamento de dez meses com o suspeito e que foi agredida com tapas no rosto, após uma discussão motivada por ciúmes. Ela também ressaltou que já foi agredida outras vezes.

O suspeito fugiu a pé no momento em que a vítima acionou a PM. A mulher descreveu as características do homem e informou que ele poderia estar na casa da sua sogra, no bairro Jardim Esmeralda.

Os policiais se deslocaram até o endereço informado e localizaram o suspeito. Na abordagem, o homem relatou que houve a discussão e que ambos se agrediram. Diante do fato, o homem foi conduzido para a delegacia para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT