Polícia Civil investiga morte de bebê de três meses em Barra do Garças

A Polícia Civil, com atuação da Delegacia de Barra do Garças (520 km de Cuiabá), instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de um bebê, de apenas três meses de vida, ocorrida na manhã dessa quarta-feira (6.8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O bebê foi levado à unidade em estado grave, com sinais de asfixia, recebeu atendimento imediato pela equipe médica, mas infelizmente não resistiu.

Diante das informações iniciais constantes no prontuário médico, que indicam possível causa violenta, foi determinada a instauração de inquérito com a natureza de “morte a apurar”.

As investigações preliminares estão em andamento e incluem a requisição de laudo de necrópsia, oitivas de familiares, análise de documentos e coleta de informações junto à rede de saúde.

O inquérito também buscará esclarecer eventuais questões relacionadas à saúde mental da mãe do bebê. As investigações seguirão em sigilo em respeito à legislação vigente e à proteção da dignidade dos investigados e familiares.

Fonte: Policia Civil MT – MT