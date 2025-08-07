SEGURANÇA
Polícia Civil investiga morte de bebê de três meses em Barra do Garças
A Polícia Civil, com atuação da Delegacia de Barra do Garças (520 km de Cuiabá), instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de um bebê, de apenas três meses de vida, ocorrida na manhã dessa quarta-feira (6.8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
O bebê foi levado à unidade em estado grave, com sinais de asfixia, recebeu atendimento imediato pela equipe médica, mas infelizmente não resistiu.
Diante das informações iniciais constantes no prontuário médico, que indicam possível causa violenta, foi determinada a instauração de inquérito com a natureza de “morte a apurar”.
As investigações preliminares estão em andamento e incluem a requisição de laudo de necrópsia, oitivas de familiares, análise de documentos e coleta de informações junto à rede de saúde.
O inquérito também buscará esclarecer eventuais questões relacionadas à saúde mental da mãe do bebê. As investigações seguirão em sigilo em respeito à legislação vigente e à proteção da dignidade dos investigados e familiares.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PRF apreende 50 tabletes de skunk durante fiscalização na BR-364
No dia 06 de agosto de 2025, por volta das 15h, no km 387 da BR-364, em Santo Antônio de Leverger (MT), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Grupo de Operações com Cães, abordou um ônibus de transporte interestadual de passageiros que fazia a linha Porto Velho (RO) x Dourados (MS).
Durante a entrevista com os ocupantes, um casal apresentou informações contraditórias sobre o destino da viagem e a quantidade de bagagens. Embora tenham afirmado possuir apenas uma mala, a equipe identificou cinco tickets de bagagem vinculados à passageira. Na verificação do conteúdo, foram encontrados 50 tabletes de skunk, acondicionados em duas malas e duas caixas.
O homem afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar a droga de Ji-Paraná (RO) até Rondonópolis (MT). A jovem, menor de idade, também confirmou ter conhecimento do entorpecente.
Ambos foram encaminhados à Polícia Judiciária para as providências cabíveis.
Fonte: PRF – MT
Polícia Militar prende homem por lesão corporal contra esposa e sogra
Policiais militares prenderam um homem, de 39 anos, por lesão corporal motivado por violência doméstica, na noite desta quarta-feira (6.8), em Várzea Grande. O suspeito agrediu a esposa e tentou desferir golpes de facão contra a sogra, atingindo uma criança.
A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica em uma residência no bairro Marajoara. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade dos fatos.
Ao chegar no local, o suspeito foi detido por populares. A vítima, uma mulher de 20 anos, relatou para equipe que o homem chegou em casa com sinais de embriaguez e, em determinado momento, fez ameaças e iniciou a agressão. E ressaltou que o suspeito a agrediu com puxões de cabelo e a empurrando, vindo a cair no chão.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima tentou proteger a filha e foi agredida com socos. O suspeito ainda pegou um facão e tentou desferir golpes contra a sogra, sendo que um dos golpes atingiu o dedo de uma criança, de 9 anos, filha da vítima.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
