Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 11º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste domingo (5.10), em Sinop. Os dois suspeitos foram identificados como membros de facção criminosa e, com eles, foram apreendidas porções de maconha e pasta base.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do GAP do 11º BPM recebeu uma denúncia anônima de que membros de uma facção criminosa estariam utilizando uma área de mata, nos fundos de um residencial, para a separação e venda de entorpecentes na cidade.

Os militares foram até a região informada e encontraram o adolescente, no local. O menor tentou correr ao ver as viaturas e foi detido pela PM. Com ele, estava uma mochila contendo porções de maconha, pasta base de cocaína, balança de precisão e dois rádios comunicadores.

Questionado pelos policiais, o adolescente confirmou as informações da denúncia e que estava no local pegando as drogas que ele venderia durante a semana. O menor recebeu voz de prisão e foi conduzido na viatura para a delegacia da cidade.

Durante o deslocamento, o suspeito reconheceu um homem, que estava em um bar, e que também fazia parte de sua quadrilha. Os policiais pararam no local e fizeram abordagem ao segundo suspeito, que estava portando mais porções de maconha e pasta base de cocaína.

A equipe do GAP deu voz de prisão ao homem, que tentou resistir às ordens policiais e agredir um dos militares, sendo rapidamente imobilizado e algemado pela PM.

Diante da situação, os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade, junto do material apreendido, para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT