Polícia Civil localiza corpo de vítima e prende envolvidos em homicídio em Alto Araguaia

Dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de uma vítima que estava desaparecida foram presos pela Polícia Civil, nesta quinta e sexta-feira (17 e 18.7), em investigação realizada pela equipe de policiais da Delegacia de Alto Araguaia. Os suspeitos, de 18 e 35 anos foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e também responderão pelos crimes associados de homicídio e integrar facção criminosa.

O corpo da vítima, Silvano Prudêncio Alves foi localizado na madrugada desta sexta-feira (18), parcialmente enterrado, com os pés amarrados e marcas de golpes de faca. A localização ocorreu em uma área próxima ao antigo posto fiscal, já desativado, na região do município vizinho de Santa Rita do Araguaia (GO), a cerca de três quilômetros da cidade, sentido Goiás.

A principal linha de investigação indica que o homicídio foi motivado por rivalidade entre facções criminosas.

As investigações iniciaram após o irmão da vítima comparecer à Delegacia de Alto Araguaia para registrar o desaparecimento de Silvano, que era natural do município, mas atualmente residia na cidade de Frutal (MG).

Segundo informações, a vítima havia chegado a Alto Araguaia no dia 11 de julho para visitar os filhos e parentes. No sábado dia 12, participou de uma confraternização com amigos e, no domingo (13), informou que iria se encontrar com uma mulher – sendo essa a última informação repassada à família.

As investigações apontam que a vítima estaria ligada a uma facção criminosa rival daquela com atuação em Alto Araguaia. Durante a confraternização, membros da facção local teriam descoberto sua filiação. No dia seguinte, utilizando uma mulher como isca, os suspeitos atraíram a vítima até uma residência na periferia da cidade, onde ocorreu a execução, possivelmente no mesmo dia do desaparecimento.

Os trabalhos investigativos seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

