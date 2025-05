Polícia Civil localiza foragido da Justiça e cumpre mandado de prisão em Jaciara

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 27 anos, na noite deste domingo (25.5), suspeito de estuprar uma menina de 7 anos, dentro de um ônibus de viagem, no município de Cáceres. A criança relatou o caso à mãe. O denunciado foi detido no terminal rodoviário com uma porção de substância análoga à maconha.

Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus saiu do município de Pontes e Lacerda com destino a Cáceres. No local, a mãe da vítima relatou que cochilou durante a viagem e acordou com a menina gritando por socorro.

A menina relatou que o suspeito, que estava sentado no banco de trás da vítima, teria abaixado as calças e colocado a mão das vítimas em seus órgãos genitais. A mulher levantou e foi até a cabine do motorista denunciar o suposto abuso. O suspeito e as vítimas permaneceram até chegar no município.

Durante a situação, a menina começou a passar mal e a vomitar, de nervosismo e medo. Os policiais militares se deslocaram até a rodoviária, identificaram e abordaram o suspeito. O homem negou a acusação e relatou que estava com passagens compradas para Madri (Espanha).

Ainda durante abordagem, ele foi flagrado com um dichavador e uma porção de substância análoga à maconha. O homem foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT