Polícia Civil localiza três corpos enterrados perto de rio em Rondonópolis

A equipe da Delegacia de Homicídios de Rondonópolis localizou, nesta quarta-feira (12.2), três corpos enterrados em uma área de mata na região da Vila Goulart, próxima ao Rio Vermelho.

As vítimas estavam em avançado processo de decomposição e uma delas tinha pés e mãos atados. Próximos aos corpos foram encontrados calçados e roupas.

As buscas contaram com apoio do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, que utilizou um cão farejador. O local foi periciado pela equipe da Politec.

A equipe da Polícia Civil chegou ao local durante as investigações para apurar o desaparecimento de Policarpo Pereira Alves, de 38 anos. A vítima desapareceu no dia 13 de dezembro do ano passado, no bairro Jardim Primavera, após sair de casa dizendo que ia à farmácia. A mãe da vítima contou que o filho saiu de motocicleta e, desde então, não deu mais notícias ou atendeu ao telefone.

Os corpos localizados foram encaminhados ao IML de Rondonópolis para a realização dos exames periciais de necropsia, para apurar a causa e o período em que as vítimas foram mortas, além da identificação necropapiloscópica.

A Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese de que as vítimas tenha sido mortas por uma facção criminosa. A investigação reunirá outras informações e aguardará os exames periciais para identidades das vítimas e se são pessoas que estavam desaparecidas em Rondonópolis.

Fonte: Governo MT – MT