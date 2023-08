Polícia Civil mata dois suspeitos de participação em chacina na Bahia

Policiais militares da Força Tática do 19º Batalhão aprenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (29.08), um adolescente de 17 anos e prenderam uma mulher de 38 anos por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, no município de Tangará da Serra.

As equipes foram informadas acerca de uma tentativa de homicídio contra um homem de 26 anos no distrito de Joaquim do Boche. O suspeito chegou até a casa da vítima, a levou para dentro do imóvel e efetuou diveros disparos de arma de fogo. O homem conseguiu fugir do suspeito correndo para dentro de um dos quartos. Após o atentado, o suspeito fugiu do local.

Posteriormente, a mãe do suspeito acionou os militares e informou que o jovem estava na sua residência. As equipes se deslocaram até o Distrito de Progresso e realizaram apreensão do adolescente. À PM, o jovem confessou autoria do crime por ordem de uma facção criminosa e que emprestou uma motocicleta e uma arma de fogo para ir até a casa da vítima.

O jovem afirmou que deixou a arma e as roupas utilizadas no crime em um terreno baldio. Durante diligência, os militares foram até o local indicado e receberam informações de que os pertences teriam sido levados para casa de uma mulher.

Na casa da suspeita, encontraram um revólver calibre 32 embaixo da cama. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia pra registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

