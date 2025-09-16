SEGURANÇA
Polícia Civil MT prende dois investigados por aplicar golpes contra vítimas do Estado de Sergipe
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta terça-feira (16.9), em apoio à Polícia Civil de Sergipe, a Operação “Prole Ficta’ para cumprimento de quatro ordens judiciais. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).
Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, decretados pelo Poder Judiciário do Estado de Sergipe, em desfavor de dois jovens, de 21 e 19 anos, residentes em Cuiabá e envolvidos no golpe do falso perfil.
A investigação, iniciada a partir de uma ocorrência registrada em Sergipe, apurou o engenhoso “modus operandi” dos golpistas, os quais entravam em contato com as vítimas via aplicativo do WhatsApp, usando números novos e se passando por familiares.
A tática da urgência era utilizada para induzir as vítimas a realizarem transferências bancárias, sob a falsa alegação de problemas com o celular. Os valores obtidos de forma ilícita eram rapidamente pulverizados em contas de “laranjas” para dificultar o rastreamento policial.
Após a identificação dos suspeitos na capital mato-grossense, a DRCI foi acionada pela Polícia Civil de Sergipe para dar apoio e qualificar os investigados. Através de diligências investigativas foi possível descobrir a localização exata dos dois alvos.
Diante das prisões cumpridas por força das ordens judiciais, os suspeitos, ambos com passagens criminais por tráfico de drogas e estelionato, foram conduzidos para as providências cabíveis e posteriormente colocados à disposição da Justiça.
Já os materiais apreendidos serão encaminhados à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), da Polícia Civil de Sergipe, para continuidade das investigações.
O delegado adjunto da DRCI, Guilherme Rocha, explica que os cumprimentos dos mandados de prisão em Cuiabá, não só retiram de circulação um grupo que lesava cidadãos de outros estados, mas também reforça nosso compromisso em garantir que a lei seja aplicada aos ilícitos praticados pela internet.
“A ação conjunta é um exemplo da importância da cooperação entre as forças de segurança de diferentes estados para desarticular grupos criminosos que agem em âmbito nacional, utilizando-se das ferramentas digitais para cometer crimes”, destacou Guilherme Rocha.
Para o delegado titular da DRCI, Guilherme Fachinelli, esse tipo de ação reside justamente na eficácia da cooperação interestadual.
“O combate aos crimes cibernéticos exige um novo tipo de atuação policial, que transcende fronteiras geográficas. Nosso sucesso em dar cumprimento a esses mandados é reflexo do empenho e da qualificação das nossas equipes em rastrear e prender criminosos que se utilizam da tecnologia para causar prejuízos à população”, completou Guilherme Fachinelli.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil deflagra operação para desarticular esquema de tráfico de drogas e extorsão de facção criminosa em Aripuanã
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (16.9), a Operação Primatus, para desarticular um grupo formado por membros de uma facção criminosa, que comandava um esquema de tráfico de drogas e outro de extorsão a garimpeiros e compradores de ouro em Aripuanã. A ação é realizada pelas Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e Delegacia de Aripuanã,
Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão preventiva, 26 de busca e apreensão, quatro bloqueios de valores, quatro sequestros de veículos e duas suspensões de atividades econômicas de empresas. Quase todas as ordens judiciais estão sendo cumpridas em Aripuanã, apenas três mandados de prisão, que são em penitenciárias, são cumpridos em Cuiabá.
A operação investiga um grupo criminoso que se associou para praticar os crimes de tráfico de drogas, homicídios, extorsões, ameças, tortura e lavagem de dinheiro em Aripuanã. Todos os envolvidos são ligados a uma facção criminosa atuante em Mato Grosso.
Foram realizados dois meses de investigações, que apontaram um robusto esquema organizacional dentro do grupo criminoso, com suspeitos responsáveis pela liderança, por julgamentos, pelos castigos (conhecidos popularmente como “salves”), por extorsões a comerciantes, pela distribuição de drogas e até mesmo pelo “controle de qualidade” dos entorpecentes.
Havia também membros responsáveis por distribuir cestas básicas a pessoas carentes, como forma de cativar as famílias vulneráveis. Essas cestas eram adquiridas com dinheiro do tráfico, ou por pessoas que eram obrigadas a comprar, a mando da facção, por terem cometido algum ato que desagradasse o grupo criminoso.
“A Operação Primatus é fruto de uma investigação que nos possibilitou identificar, qualificar e entender a atuação dessa facção criminosa em Aripuanã. Inclusive, a maior parte dos alvos já possuem antecedentes criminais”, disse o delegado Rodrigo Azem, da Draco, responsável pela investigação.
Extorsão a garimpeiros
As investigações apontaram, ainda, que o grupo atuava em outro ramo criminoso. Havia uma parte da facção que vinha extorquindo compradores de ouro, garimpeiros e proprietários de áreas de extração de minério em Aripuanã. Por meio de grave ameaça, os criminosos estavam cobrando até 2% sobre a comercialização de ouro e na venda de áreas de exploração na região.
Esse mesmo braço do grupo também atuava no ramo de cobrança de dívidas particulares, recebendo repasses de credores, em troca de ficar com um percentual do montante recuperado.
Mandados
Diante da investigação, o delegado Rodrigo Azem representou pelas 62 ordens judiciais, que foram deferidas pela Justiça e estão sendo cumpridas nesta terça-feira (16.9).
Dos 26 mandados de prisão, quatro são cumpridos em unidades penitenciárias de Cuiabá e os demais estão sendo cumpridos em endereços em Aripuanã. O bloqueio de valores será de até R$ 1 milhão. Foram sequestrados quatro veículos, uma I/RAM 3500, uma Toyota Hilux, um Chevrolet Camaro e uma Dodge Ram.
Duas empresas tiveram as atividades econômicas suspensas, uma do ramo de terraplanagem e outra de comércio de alimentos, ambas em Aripuanã.
Participam da operação 80 policiais civis da GCCO, da Draco, da Delegacia de Aripuanã, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Ciopaer e das regionais de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Juína, Sinop e Tangará da Serra.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil abre nesta quarta-feira (17) as incrições para a XIII Edição dos Jogos Internos
A partir da próxima quarta-feira (17.9) estarão abertas as inscrições para a XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil. O evento é organizado pela Academia de Polícia (Acadepol).
Os interessados terão um mês para se inscreverem em 47 modalidades femininas e masculinas. Dentre elas, vólei, natação, atletismo, bozó, truco beach tênis.
O evento esportivo tem a finalidade de promover a integração desportiva e sociocultural entre os policiais civis lotados na capital e interior do estado de Mato Grosso.
Para se inscrever, é indispensável o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site da Acadepol (www.acadepol.pjc.mt.gov.br) junto com o Regulamento.
Acesse aqui REGULAMENTO
Acesse aqui FICHA DE INSCRIÇÃO
Fonte: Policia Civil MT – MT
ALMT homenageia administradores e curso de eletrotécnica do IFMT em sessão especial
Polícia Civil MT prende dois investigados por aplicar golpes contra vítimas do Estado de Sergipe
ALMT promove audiência pública sobre feminicídio e violência doméstica em Rondonópolis
Polícia Civil deflagra operação para desarticular esquema de tráfico de drogas e extorsão de facção criminosa em Aripuanã
Governo de Mato Grosso entrega pacote de obras em Barra do Garças
Segurança
Polícia Civil MT prende dois investigados por aplicar golpes contra vítimas do Estado de Sergipe
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta terça-feira (16.9), em apoio à Polícia Civil de Sergipe, a Operação “Prole...
Polícia Civil deflagra operação para desarticular esquema de tráfico de drogas e extorsão de facção criminosa em Aripuanã
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (16.9), a Operação Primatus, para desarticular um grupo formado por membros de uma facção...
Polícia Civil abre nesta quarta-feira (17) as incrições para a XIII Edição dos Jogos Internos
A partir da próxima quarta-feira (17.9) estarão abertas as inscrições para a XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil....
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES7 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde6 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
Política6 dias atrás
ALMT cobra do governo regulamentação de leis de combate ao feminicídio
-
CIDADES4 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 31 incêndios florestais nesta quarta-feira (10)
-
.7 dias atrás
Serasa abre dia de negociação de dívidas
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde fecha parceria para produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório e sua oferta no SUS em novembro deste ano
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Arrecadação do ICMS no turismo em Mato Grosso cresce 203% em cinco anos