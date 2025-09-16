Polícia Civil MT prende dois investigados por aplicar golpes contra vítimas do Estado de Sergipe

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta terça-feira (16.9), em apoio à Polícia Civil de Sergipe, a Operação “Prole Ficta’ para cumprimento de quatro ordens judiciais. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, decretados pelo Poder Judiciário do Estado de Sergipe, em desfavor de dois jovens, de 21 e 19 anos, residentes em Cuiabá e envolvidos no golpe do falso perfil.

A investigação, iniciada a partir de uma ocorrência registrada em Sergipe, apurou o engenhoso “modus operandi” dos golpistas, os quais entravam em contato com as vítimas via aplicativo do WhatsApp, usando números novos e se passando por familiares.

A tática da urgência era utilizada para induzir as vítimas a realizarem transferências bancárias, sob a falsa alegação de problemas com o celular. Os valores obtidos de forma ilícita eram rapidamente pulverizados em contas de “laranjas” para dificultar o rastreamento policial.

Após a identificação dos suspeitos na capital mato-grossense, a DRCI foi acionada pela Polícia Civil de Sergipe para dar apoio e qualificar os investigados. Através de diligências investigativas foi possível descobrir a localização exata dos dois alvos.

Diante das prisões cumpridas por força das ordens judiciais, os suspeitos, ambos com passagens criminais por tráfico de drogas e estelionato, foram conduzidos para as providências cabíveis e posteriormente colocados à disposição da Justiça.

Já os materiais apreendidos serão encaminhados à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), da Polícia Civil de Sergipe, para continuidade das investigações.

O delegado adjunto da DRCI, Guilherme Rocha, explica que os cumprimentos dos mandados de prisão em Cuiabá, não só retiram de circulação um grupo que lesava cidadãos de outros estados, mas também reforça nosso compromisso em garantir que a lei seja aplicada aos ilícitos praticados pela internet.

“A ação conjunta é um exemplo da importância da cooperação entre as forças de segurança de diferentes estados para desarticular grupos criminosos que agem em âmbito nacional, utilizando-se das ferramentas digitais para cometer crimes”, destacou Guilherme Rocha.

Para o delegado titular da DRCI, Guilherme Fachinelli, esse tipo de ação reside justamente na eficácia da cooperação interestadual.

“O combate aos crimes cibernéticos exige um novo tipo de atuação policial, que transcende fronteiras geográficas. Nosso sucesso em dar cumprimento a esses mandados é reflexo do empenho e da qualificação das nossas equipes em rastrear e prender criminosos que se utilizam da tecnologia para causar prejuízos à população”, completou Guilherme Fachinelli.

Fonte: Policia Civil MT – MT