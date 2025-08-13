SEGURANÇA
Polícia Civil MT prende foragido do Estado de GO pelo crime de estupro
Um homem procurado pela Justiça do Estado de Goiás pelo crime de estupro, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quarta-feira (13.8), no município de Campo Novo dos Parecis (396 km a noroeste de Cuiabá).
O foragido, de 40 anos, estava com o mandado de prisão preventiva por estupro, decretado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde (GO).
Durante diligências investigativas a equipe da Delegacia de Polícia identificou que o foragido estava trabalhando em uma propriedade rural, situada a cerca de 70 quilômetros da zona urbana de Campo Novo dos Parecis.
Com base nas informações apuradas os policiais civis deslocaram até a fazenda, onde o suspeito foi abordado na área externa de um imóvel. Após a confirmação de sua identidade, ele foi preso por força da ordem judicial de prisão em aberta.
Em seguida o homem foi conduzido até a Delegacia de Campo Novo dos Parecis para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, prendeu um homem de 31 anos, investigado pelo crime de roubo praticado em fevereiro de 2024, na cidade de Acorizal. A ação ocorreu nesta terça-feira (12.8), no bairro Bela Vista, em Cuiabá, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva.
De acordo com as investigações, em 16 de fevereiro de 2024, o homem invadiu uma residência, onde as vítimas foram rendidas com extrema violência, no momento em que saia de casa, e mantidas sob restrição de liberdade. Sob grave ameaça, foram obrigadas a realizar diversas transferências bancárias, via pix, no valor total de R$ 19 mil reais. Além do dinheiro, o criminoso também subtraiu joias, celulares e um veículo Fiat Strada.
Ainda conforme levantado nas investigações, a conta utilizada pelo assaltante estava em nome de uma mulher, que chegou a ser presa no mesmo dia roubo. Ela chegou a confessar ter cedido seus dados bancários ao investigado, em troca de R$ 200 reais.
Com base nas provas colhidas no curso das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva em desfavor do alvo, que permaneceu foragido por meses até ser localizado e preso pelas equipes da Derf Cuiabá.
“Essa prisão representa um avanço significativo no enfrentamento a crimes patrimoniais qualificados, especialmente aqueles em que criminosos especializados fornecem suporte logístico e financeiro para a prática de roubos com grave violência e restrição de liberdade das vítimas”, disse o delegado responsável pela condução das investigações, Daniel Machado.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e recupera câmeras furtadas do Vigia Mais MT
Policiais militares prenderam um jovem de 24 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (13.8), em São José do Xingu. Com o criminoso, foram encontradas 26 porções de drogas e uma quantia de R$ 2,2 mil em dinheiro. Na ação, a PM também recuperou câmeras do Vigia Mais MT, que haviam sido furtadas.
A equipe policial recebeu uma ocorrência de furto de três câmeras do programa Vigia Mais MT. De imediato, os policiais iniciaram diligências em busca dos suspeitos.
Os militares receberam uma denúncia com informações do endereço de um dos suspeitos e de que a ação foi executada sob o mando de uma facção criminosa. A equipe se deslocou ao endereço indicado.
No local, os policiais foram informados pela mãe do suspeito de que ele estaria na casa da namorada. Durante as buscas na residência, a equipe encontrou 11 porções de maconha e 15 porções de pasta base de cocaína, uma quantia em dinheiro, além de material de preparo, máquina de cartão e uma máscara.
Os policiais se deslocaram até a casa da namorada e localizaram o suspeito, que danificou o celular durante a abordagem. Questionado sobre o furto das câmeras, o homem informou que o responsável pelo furto é seu primo e indicou o endereço, além de informar que ele pertence a uma facção criminosa.
Durante as buscas no terceiro local, foram encontradas duas câmeras em um terreno ao lado da residência. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
Segurança
Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal
Polícia Civil MT prende foragido do Estado de GO pelo crime de estupro
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e recupera câmeras furtadas do Vigia Mais MT
