Polícia Civil MT prende foragido do Estado de GO pelo crime de estupro

Um homem procurado pela Justiça do Estado de Goiás pelo crime de estupro, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quarta-feira (13.8), no município de Campo Novo dos Parecis (396 km a noroeste de Cuiabá).

O foragido, de 40 anos, estava com o mandado de prisão preventiva por estupro, decretado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde (GO).

Durante diligências investigativas a equipe da Delegacia de Polícia identificou que o foragido estava trabalhando em uma propriedade rural, situada a cerca de 70 quilômetros da zona urbana de Campo Novo dos Parecis.

Com base nas informações apuradas os policiais civis deslocaram até a fazenda, onde o suspeito foi abordado na área externa de um imóvel. Após a confirmação de sua identidade, ele foi preso por força da ordem judicial de prisão em aberta.

Em seguida o homem foi conduzido até a Delegacia de Campo Novo dos Parecis para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Policia Civil MT – MT