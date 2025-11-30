SEGURANÇA
Polícia Civil orienta sobre bulling e violência sexual a adolescentes de 25 escolas em Várzea Grande e Acorizal
A Polícia Civil desenvolve há dois anos o “Projeto Preventivo”, que tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre temas e comportamentos sociais que podem afetar a faixa etária delas.
O projeto atende 25 escolas de Várzea Grande e Acorizal e consiste em visitas da equipe da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) nas escolas. Na ocasião, os policiais tratam de temáticas envolvendo atos infracionais, como bullying; crimes relacionados à violência sexual e outras formas de violência que podem ser praticadas ou sofridas por adolescentes.
Em parceria com as unidades escolares, a DEA disponibiliza um telefone para que os gestores dessas unidades mantenham contato direto com a delegacia, a fim de receberem orientações específicas relacionadas aos casos envolvendo atos infracionais em suas unidades.
A DEA ainda mantém um Núcleo de Atendimento na Regional de Várzea Grande para que a população possa ser atendida em relação aos registros de Boletins de ocorrência e as primeiras providências no âmbito da Instauração de procedimentos.
Recentemente, a Especializada, com o apoiou da Assessoria de Comunicação da PJC desenvolveu uma Cartilha sobre Atos Infracionais e Cidadania, a qual vem sendo distribuída nas unidades escolares como ação preventiva de orientação aos adolescentes quanto a prática de ilícitos e as medidas socioeducativas decorrentes dessa prática.
Para maiores informações sobre o Projeto Rodízio de Saberes da DEA-PJC basta enviar um e-mail para a unidade no endereço eletrônico [email protected]
Homenagem
Na última quarta-feira (26.11), toda a equipe de policiais da DEA foi homenageada com Moções de Aplausos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso pelo trabalho realizado. A honraria foi concedida pelo deputado Dr. João, que enfatizou o trabalho que a DEA vem fazendo em torno das investigações dos atos infracionais, bem como, de sua atuação nas ações preventivas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM prende homem e apreende espingardas e 40 quilos de carnes de caça e pescado ilegal
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem, de 62 anos, por porte ilegal de arma, caça ilegal de animais silvestres e armazenamento de pescado irregular, neste sábado (29.11), na zona rural de Tesouro. Na ação, a PM apreendeu cinco espingardas, munições, 23 quilos de carne de caça e 17 quilos de pescado.
A PM recebeu denúncia anônima sobre um homem que estaria praticando caça de animais silvestres e pesca ilegal para fins de comercialização. Segundo a denúncia, o suspeito estaria guardando o material em sua residência.
Os policiais foram até o endereço informado e localizaram o homem. Questionado sobre a denúncia, o suspeito negou os fatos, mas autorizou que os militares fizessem buscas na casa.
No freezer da residência, foram localizados os 17 quilos de pescado das espécies Matrinxã, Mandi e Barbado, além de duas sacolas contendo 23 quilos de carne de Cateto proveniente de caça.
Ao ser perguntado se havia mais materiais ilícitos na casa, o homem afirmou que possuía uma arma de fogo, que seria de seu pai, que não estava no local. Os policiais foram ao cômodo indicado pelo suspeito e encontraram, ao todo, cinco espingardas e cerca de 200 munições de diversos calibres.
Diante da situação de flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia mais próxima para registro da ocorrência e demais providências.
O pescado apreendido apresentava condições para consumo e foi doado para o instituto Santa Terezinha.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Força Tática recupera 116 toneladas de grãos e prende homem por furto e receptação
Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional recuperaram mais de 116 toneladas de grãos de soja furtados, no pátio de uma empresa, neste sábado (29.11), em Rondonópolis. Na ação, um homem, de 25 anos, foi preso por furto e receptação.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um homem que denunciou que uma carga de grãos que havia adquirido havia sido furtada e estaria escondida em Rondonópolis.
De acordo com o relato da vítima, no dia 25 deste mês, ela havia comprado e carregado três carretas com uma carga que teria como destino a cidade de Paranaguá, em São Paulo. Porém, ao acompanhar o destino do transporte começou a desconfiar de que outras pessoas estavam se passando pelos motoristas, além de estar recebendo informações desencontradas sobre o trajeto.
Ainda segundo o proprietário da carga, ele conseguiu contato dos motoristas, por meio de familiares, que confirmaram que já haviam deixado os grãos em um depósito, em Rondonópolis. Eles relataram ainda que receberam contato para deixarem a carga na cidade e que, no local, foram coagidos pelo suspeito a assinarem papéis e notas fiscais.
Diante das informações recebidas, a equipe da Força Tática se deslocou ao endereço informado junto com a vítima e foram recebidos pelo suspeito. No local, a vítima realizou chamada de vídeo com os motoristas e mostrou documentos que comprovaram a compra dos grãos que estavam no barracão.
O suspeito confirmou ser o dono do barracão, porém disse que tinha comprado os grãos de outra empresa, não mostrando comprovantes da compra.
Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Rondonópolis para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
