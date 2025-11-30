Polícia Civil orienta sobre bulling e violência sexual a adolescentes de 25 escolas em Várzea Grande e Acorizal

A Polícia Civil desenvolve há dois anos o “Projeto Preventivo”, que tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre temas e comportamentos sociais que podem afetar a faixa etária delas.

O projeto atende 25 escolas de Várzea Grande e Acorizal e consiste em visitas da equipe da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) nas escolas. Na ocasião, os policiais tratam de temáticas envolvendo atos infracionais, como bullying; crimes relacionados à violência sexual e outras formas de violência que podem ser praticadas ou sofridas por adolescentes.

Em parceria com as unidades escolares, a DEA disponibiliza um telefone para que os gestores dessas unidades mantenham contato direto com a delegacia, a fim de receberem orientações específicas relacionadas aos casos envolvendo atos infracionais em suas unidades.

A DEA ainda mantém um Núcleo de Atendimento na Regional de Várzea Grande para que a população possa ser atendida em relação aos registros de Boletins de ocorrência e as primeiras providências no âmbito da Instauração de procedimentos.

Recentemente, a Especializada, com o apoiou da Assessoria de Comunicação da PJC desenvolveu uma Cartilha sobre Atos Infracionais e Cidadania, a qual vem sendo distribuída nas unidades escolares como ação preventiva de orientação aos adolescentes quanto a prática de ilícitos e as medidas socioeducativas decorrentes dessa prática.

Para maiores informações sobre o Projeto Rodízio de Saberes da DEA-PJC basta enviar um e-mail para a unidade no endereço eletrônico [email protected]

Homenagem

Na última quarta-feira (26.11), toda a equipe de policiais da DEA foi homenageada com Moções de Aplausos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso pelo trabalho realizado. A honraria foi concedida pelo deputado Dr. João, que enfatizou o trabalho que a DEA vem fazendo em torno das investigações dos atos infracionais, bem como, de sua atuação nas ações preventivas.

Fonte: Policia Civil MT – MT