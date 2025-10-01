SEGURANÇA
Polícia Civil ouve comparsa de militar que matou personal trainer em Várzea Grande
A Polícia Civil ouviu em interrogatório, nesta quarta-feira (1º.10), o homem apontado como comparsa do policial militar que matou a personal trainer, Rozeli da Costa Sousa Nunes, de 33 anos, em 11 de setembro, em Várzea Grande. No caso, o suspeito detido seria o condutor da moto que foi usada no dia do crime.
Conforme o delegado Bruno Abreu, o suspeito disse em interrogatório que o militar teria o chamado para uma “missão”, que seria para carpintar e que para isso o militar teria antecipado a ele o valor de R$ 180 reais.
Ainda segundo o delegado, o suspeito declarou em seu interrogatório que chegou a perceber que o policial militar iria cometer algo grave, mas que não conseguiu desistir da participação.
Indagado sobre horário da ação, cerca de 3h30 da manhã, o suspeito não soube responder. E, ao ser indagado sobre possibilidade de parar a moto e ir embora, o suspeito disse temer pela vida. “Eu tinha, mas decidi seguir as ordens dele (policial militar), até por medo de morrer”, consta o relato do interrogado.
Após o interrogatório, o suspeito foi conduzido à audiência de custódia, submetido à disposição da Justiça.
O investigado por participar do homicídio da personal trainer, Rozeli da Costa Sousa Nunes, foi preso nesta terça-feira (30.9), em ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da DHPP, a Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A abordagem policial ao suspeito ocorreu na Rodovia BR-070, nas proximidades do KM 120, sentido município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá).
O suspeito estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça, embasada na investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
Conforme apurado pela DHPP, o investigado é apontado como sendo o piloto da motocicleta envolvida no crime. O autor dos disparos (garupa da moto) é o policial militar, o qual confessou o crime e encontra-se preso também.
Após ser identificado pela equipe da DHPP como sendo a pessoa que conduzia a moto, no momento do crime, e que transportava o autor dos disparos, o piloto teve a prisão representada pela Polícia Civil e deferida pelo juízo da Comarca de Várzea Grande.
Desde então, os policiais civis vinham diligenciando no sentido de identificar e prender o suspeito, cuja prisão ocorreu nesta terça-feira (30), quando tentava fugir, possivelmente para a cidade de Cáceres.
Na manhã do dia 11 de setembro, em Várzea Grande, a vítima, Rozeli da Costa Sousa Nunes, personal trainer, foi morta quando saiu de sua residência para trabalhar.
Na ocasião, uma motocicleta com duas pessoas se aproximou do veículo da vítima, e o garupa efetuou os disparos de arma de fogo contra a mulher que foi a óbito no local.
A Polícia Civil segue com as investigações para total elucidação do homicídio.
Polícia Civil promove formação técnica para servidores estaduais que atuam em missões ambientais
Finalizou nesta quarta-feira (1º.10), a capacitação ministrada pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), para servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema).
Ao todo 35 profissionais, entre fiscais da Sema e policiais civis da Dema, participaram das instruções que tiveram inicio na segunda-feira (29.9), em Cuiabá, visando a atuação nas missões de fiscalizações ambientais.
Durante os três dias de curso (29, 30 de setembro e 1º de outubro), os alunos receberam treinamentos teóricos e práticos com incursões e exercícios em área rural de mata, preparados e ministrados pelos instrutores da Core.
Conforme o coordenador de Operações e Recursos Especiais, Frederico Murta, a iniciativa surgiu da Sema através do projeto de capacitações e formações continuadas realizado com apoio do Programa REM MT.
“Diante da parceria na prestação de apoio de escolta em ambiente hostil dos fiscais da Sema, foi solicitado à Core a formatação de um treinamento que contemplasse o nivelamento operacional dos procedimentos de atuação nas missões de fiscalizações ambientais”, destacou o delegado Frederico Murta.
Certificada pela Sema, a capacitação teve instruções de planejamento operacional, noções básicas de atuação de organizações criminosa, sobrevivência em área de mata e de navegação e orientação, procedimentos operacionais básicos para os fiscais quando estiverem sendo escoltados por equipes da Segurança Pública.
Além da cooperação institucional, a curso objetivou a atuação de forma mais integrada, trabalhar procedimentos padronizados, aumentar o nível de segurança das equipes trazendo mais eficiência nas operações de fiscalização.
Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido em agosto na região do Barreiro Branco em Cuiabá
Um homem apontado como autor do homicídio ocorrido em uma propriedade rural, no mês de agosto, na Rodovia Barreiro Branco, em Cuiabá, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, no final da tarde de terça-feira (30.9), em investigação conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O investigado, de 20 anos, estava com mandado de prisão temporária decretado pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá pelo homicídio que vitimou Euzaide dos Santos, de 53 anos.
O crime ocorreu no dia 30 de agosto, sendo o corpo da vítima encontrado caído na entrada da propriedade rural a aproximadamente 30 metros da residência com sinais aparentes de violência física. Ao lado do corpo foram localizadas duas pedras de grande porte, com vestígios de sangue, e um pedaço de arame liso igualmente com manchas, demonstrando que para cometer o delito o autor agiu com requintes de crueldade.
As investigações apontaram ainda que a vítima tinha problemas visuais, dificultando assim qualquer chance de defesa. Durante a apuração dos fatos, os policiais da DHPP identificaram o autor do crime, como a pessoa que já tinha morado no mesmo rancho e tinha desavenças anteriores com a vítima. O homicídio teria sido motivado em razão de um desentendimento relacionado a um aparelho celular.
Diante dos elementos apurados, o delegado responsável pelas investigações, Alexandre Vicente, representou pelo mandado de prisão temporária do investigado que foi deferido pela Justiça. A ordem judicial foi cumprida no final da tarde de terça-feira (30), em Várzea Grande.
Após ter a ordem judicial cumprida, o preso foi conduzido à DHPP para as providências cabíveis, sendo posteriormente encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para esclarecimento de todas as circunstancias do crime.
