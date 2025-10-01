Polícia Civil ouve comparsa de militar que matou personal trainer em Várzea Grande

A Polícia Civil ouviu em interrogatório, nesta quarta-feira (1º.10), o homem apontado como comparsa do policial militar que matou a personal trainer, Rozeli da Costa Sousa Nunes, de 33 anos, em 11 de setembro, em Várzea Grande. No caso, o suspeito detido seria o condutor da moto que foi usada no dia do crime.

Conforme o delegado Bruno Abreu, o suspeito disse em interrogatório que o militar teria o chamado para uma “missão”, que seria para carpintar e que para isso o militar teria antecipado a ele o valor de R$ 180 reais.

Ainda segundo o delegado, o suspeito declarou em seu interrogatório que chegou a perceber que o policial militar iria cometer algo grave, mas que não conseguiu desistir da participação.

Indagado sobre horário da ação, cerca de 3h30 da manhã, o suspeito não soube responder. E, ao ser indagado sobre possibilidade de parar a moto e ir embora, o suspeito disse temer pela vida. “Eu tinha, mas decidi seguir as ordens dele (policial militar), até por medo de morrer”, consta o relato do interrogado.

Após o interrogatório, o suspeito foi conduzido à audiência de custódia, submetido à disposição da Justiça.

Prisão

O investigado por participar do homicídio da personal trainer, Rozeli da Costa Sousa Nunes, foi preso nesta terça-feira (30.9), em ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da DHPP, a Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A abordagem policial ao suspeito ocorreu na Rodovia BR-070, nas proximidades do KM 120, sentido município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá).

O suspeito estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça, embasada na investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme apurado pela DHPP, o investigado é apontado como sendo o piloto da motocicleta envolvida no crime. O autor dos disparos (garupa da moto) é o policial militar, o qual confessou o crime e encontra-se preso também.

Mandado de Prisão

Após ser identificado pela equipe da DHPP como sendo a pessoa que conduzia a moto, no momento do crime, e que transportava o autor dos disparos, o piloto teve a prisão representada pela Polícia Civil e deferida pelo juízo da Comarca de Várzea Grande.

Desde então, os policiais civis vinham diligenciando no sentido de identificar e prender o suspeito, cuja prisão ocorreu nesta terça-feira (30), quando tentava fugir, possivelmente para a cidade de Cáceres.

O homicídio

Na manhã do dia 11 de setembro, em Várzea Grande, a vítima, Rozeli da Costa Sousa Nunes, personal trainer, foi morta quando saiu de sua residência para trabalhar.

Na ocasião, uma motocicleta com duas pessoas se aproximou do veículo da vítima, e o garupa efetuou os disparos de arma de fogo contra a mulher que foi a óbito no local.

Continuidade

A Polícia Civil segue com as investigações para total elucidação do homicídio.

Fonte: Policia Civil MT – MT