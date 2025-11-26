SEGURANÇA
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Cerca de 60 policiais das delegacias da Diretoria Metropolitana e Diretoria de Atividades Especiais (DAE) da Polícia Civil participaram de um treinamento técnico com a big tech Google Brasileira. O evento foi realizado nesta terça-feira (26.11), no auditório da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
O objetivo do evento foi difundir conhecimentos sobre os mecanismos de segurança para aparelhos Androids, desenvolvidos pela empresa, cujo proposito é assegurar a inviolabilidade dos dados pessoas do proprietário, bem como a localização do aparelho de forma remota.
Conforme o diretor da Diretoria Metropolita, Wagner Bassi, além da capacitação, a Polícia Civil está estudando a viabilidade de implementar a ferramenta nos dispositivos institucionais. “Além da capacitação, já foram feitas tratativas para que algumas tecnologias da plataforma sejam incorporadas ao nosso sistema corporativo”, explicou Bassi.
De acordo com o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), Daniel Machado, os mecanismos apresentados pela empresa poderão contribuir para a melhoria dos trabalhos investigativos. Além disso, o treinamento, salientou o delegado, possibilitou aos servidores o acesso a diversas outras ferramentas tecnológicas capazes de auxiliar nas investigações policiais.
“É uma capacitação muito importante, por nos dar suporte em casos de furtos ou roubos de aparelhos. Vejo que vai facilitar, no sentido de poder buscar a localização remota do aparelho. Assim, havendo a ocorrência e comunicação do fato à polícia, a gente poderá acionar o bloqueio de forma remota e já localizar o aparelho”, pontuou o investigador da Derf, Cesar Augusto Stona.
Treinamento
O diretor Metropolitano, Wagner Bassi, ressaltou que o treinamento foi uma oportunidade de capacitação profissional em um dos crimes mais comuns no universo policial, que se trata de roubo ou furto de aparelho celular.
“O treinamento foi maravilhoso, acho que todos os policiais deveriam fazer para atender melhor a população, pois umas das coisas apresentadas foram formas de localizar o celular pelas ferramentas da Google, quanto mais agilidade no atendimento da vítima em casos de celulares subtraídos maior a chance no êxito de rastreamento. Parcerias entre empresas de tecnologia e a polícia são muito vantajosas para a atualização da polícia, pois os criminosos sempre estão achando brechas e quando recebemos cursos com novas informações e ferramentas de trabalho como essa nos sentimos valorizados e capacitados a exercer nosso trabalho da melhor forma”, disse o diretor.
Parceria
Segundo o especialista em Comunicação Jurídica da Google Brasil, Antonio Trigueiro, no evento foram repassados conhecimentos sobre “Recursos de Segurança nos Dispositivos Androids” e “Ferramentas e Procedimentos Técnicos”, que colaboram para o fornecimento de informações que contribuem às investigações policiais.
O gerente de Parcerias Técnicas para Android da Google Brasil, Fabricio Ferracioli, destacou que o conhecimento técnico adquirido os policiais poderá melhorar o atendimento aos cidadãos que possam, por ventura, serem vítimas de ocorrências de furto ou roubo de aparelhos celulares além de proteger os dados pessoais contidos neles. “Hoje, o valor de um assalto não está limitado ao aparelho, também está associado ao que está dentro do aparelho”, disse Fabricio.
De acordo com Fabricio, essas tecnologias já foram implantadas pelas polícias dos estados da Bahia, do Rio de Janeiro e São Paulo. “Em São Paulo, inclusive, já tem nos aparelhos corporativos da Polícia Militar, essas ferramentas de segurança implantadas”.
Para a escrivã da Derf, Larissa Malheiros, o treinamento foi bastante proveitoso. “O treinamento foi maravilhoso, acho que todos os policiais deveriam fazer. Acredito que parcerias servem para atualizar o conhecimento técnico e profissional do policial, pois quando recebemos cursos com novas informações e ferramentas de trabalho, como essa, nos sentimos valorizados e capacitados a exercer nosso trabalho da melhor forma”, destacou.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Após investigação da Polícia Civil, homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio em Rondonópolis
Um homem de 23 anos foi condenado, nesta terça-feira (25.11), pelo Tribunal do Júri a 28 anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa, em Rondonópolis. Ele havia sido indiciado pela Polícia Civil e foi considerado responsável pela morte de Wender Santos Santana, de 35 anos.
O crime aconteceu em 22 de janeiro de 2024, quando o corpo da vítima foi encontrado dentro de um Fiat Uno, às margens da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis. A vítima apresentava uma perfuração na cabeça causada por disparo de arma de fogo.
A investigação ficou a cargo da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, que identificou o suspeito, então com 21 anos, e reuniu elementos que apontaram seu envolvimento direto na ação criminosa.
Segundo as apurações, a morte de Wender se deu a mando de lideranças de facções criminosas. A vítima havia passado 15 anos presa pelo crime de latrocínio e, após conquistar liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica, passou a morar em um sítio próximo à Rodovia do Peixe. Na manhã do crime, ele saiu do local dirigindo seu veículo com destino à casa do pai.
O suspeito, que morava em uma quitinete ao lado da casa do pai da vítima, aproximou-se do veículo e, aparentemente, registrou imagens dele. Pouco tempo depois, dois homens em uma motocicleta foram vistos na residência do suspeito.
As investigações apontaram que, enquanto voltava para o sítio, Wender foi perseguido pelos dois homens em uma motocicleta, os mesmos que haviam estado na quitinete do suspeito instantes antes. Esses dois são apontados como os responsáveis por seguir e executar a vítima logo após ela deixar a casa do pai. A dupla de criminosos continua foragida.
O suspeito foi preso no dia 3 de janeiro de 2025, quando agentes cumpriram o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
“A condenação reafirma o envolvimento do réu tanto na articulação quanto na execução do crime, considerado premeditado e cometido com apoio de uma facção criminosa”, afirmou o delegado João Paulo Praisner.
A Polícia Civil continua investigando a participação dos outros envolvidos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Cocalinho
A Polícia Civil cumpriu na manhã de segunda-feira (24.11), três ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, dentro da Operação Thor, que apura crimes de homicídio, ocultação de cadáver e furto qualificado, ocorridos na zona rural de Cocalinho.
As investigações iniciaram após o registro do desaparecimento da vítima, Gonçalo Campos Monteiro, ocorrido no dia 03 de outubro, em uma região limítrofe entre os estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins.
Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Delegacia de Cocalinho iniciou as investigações para localização da vítima. No curso dos trabalhos investigativos, foram colhidos elementos de informação que apontaram para uma possível situação de homicídio e ocultação de cadáver.
O crime teria ocorrido às margens do Rio Araguaia e as investigações seguem em andamento para a localização dos restos mortais da vítima.
Durante as investigações também foi possível identificar os prováveis autores do crime, que teria motivação passional. Diante dos elementos apurados, o delegado de Cocalinho representou pelos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os suspeitos, que foram deferidos pela Justiça.
Após terem as ordens judiciais cumpridas, os dois investigados foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça, durante o curso das investigações.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Pedido de vista adia a primeira votação da Lei Orçamentária de 2026
Prefeitura debate construção do Plano de Habitação de Interesse Social que planeja Sinop para próxima década
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
TJMT e Seduc avançam na etapa estadual do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Segurança
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Cerca de 60 policiais das delegacias da Diretoria Metropolitana e Diretoria de Atividades Especiais (DAE) da Polícia Civil participaram de...
Após investigação da Polícia Civil, homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio em Rondonópolis
Um homem de 23 anos foi condenado, nesta terça-feira (25.11), pelo Tribunal do Júri a 28 anos e nove meses...
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Cocalinho
A Polícia Civil cumpriu na manhã de segunda-feira (24.11), três ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
TCE MT7 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
Política7 dias atrás
O Dia da Consciência Negra e o compromisso que precisamos assumir todos os dias
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Crédito rural: lideranças cobram mudanças estruturais e pedem soluções
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde inclui indicadores sobre a população quilombola no Painel da Saúde da População Negra
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
-
Política6 dias atrás
ALMT amplia ações para prevenção e combate ao câncer de próstata
-
Saúde4 dias atrás
Dignidade menstrual: cidadãos recebem aviso sobre oferta gratuita de absorventes higiênicos
-
JUSTIÇA2 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo