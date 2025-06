Polícia Civil participa de workshop sobre fraudes no agronegócio

A Polícia Civil participou de um workshop promovido pela empresa Rumo logística, em parceria com diversas forças de segurança, como a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Politec, Abin, além de representantes de empresas privadas ligadas ao setor de logística no agronegócio. O evento foi realizado nessa segunda-feira (9.6), em Rondonópolis, e teve como tema central “Identificando Fraudes em Soja e Farelo”.

Durante o encontro, o delegado regional da Polícia Civil em Rondonópolis, Santiago Sanches, ministrou uma palestra sobre a “Operação Grãos de Areia”, que desarticulou uma organização criminosa especializada em adulteração de cargas no setor agrícola. A operação teve grande repercussão no combate às fraudes no transporte e comercialização de grãos, evidenciando o impacto dessas ações ilícitas na cadeia logística do agronegócio.



Além da apresentação da operação, foram debatidos assuntos relevantes como os riscos logísticos, os principais tipos de fraudes e as formas de identificação dessas práticas criminosas. O workshop proporcionou ainda um espaço de diálogo entre os setores público e privado, reforçando a importância da cooperação mútua para o aprimoramento dos fluxos de comunicação e das estratégias de resposta às ocorrências de fraudes e furtos de carga.

A integração entre as instituições foi destacada como um fator essencial para aumentar a eficiência das ações preventivas e repressivas, reduzindo os prejuízos e fortalecendo a segurança no transporte de cargas no país.

