Polícia Civil prende 3 integrantes de facção com armas e drogas em Guarantã do Norte

A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens investigados por integrarem uma facção criminosa. As prisões foram na noite de sexta-feira (11.7), no município de Guarantã do Norte, e com eles foram apreendidas duas armas de fogo e várias porções de maconha e cocaína.

Um dos suspeitos, de 28 anos, é apontado como liderança da facção e vinha sendo procurado pois estava com a prisão preventiva decretada pelo juízo da Comarca de Sinop.

Além de preso por cumprimento do mandado judicial, o criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os outros dois homens foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A ação coordenada pela Delegacia Regional de Guarantã do Norte, decorreu das diligências investigativas que resultaram na identificaram de um endereço, no bairro Jardim Guaranorte, onde o foragido poderia estar.

Diante das suspeitas os policiais civis passaram a monitorar o local, quando na noite de sexta-feira (11) avistaram um indivíduo com as mesmas características do foragido saindo do imóvel.

Imediatamente foi realizada a abordagem do alvo e com ele encontradas porções de entorpecentes. Dentro da casa estavam os outros dois envolvidos, na posse de mais drogas e duas armas de fogo.

Conforme investigação, os presos são investigados por participação ativa no tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte e Peixoto de Azevedo. O foragido também é suspeito de envolvimento direto, em pelo menos uma tentativa de homicídio e alguns homicídios consumados no município de Peixoto de Azevedo, juntamente com outros membros da facção.

Diante do flagrante os três homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia, interrogados e autuados em flagrante delito, bem como dado cumprimento à ordem judicial de prisão em desfavor do líder da facção.

A Polícia Civil reafirma o seu compromisso com a segurança pública e segue com as investigações visando a desarticulação completa da facção instalada na região norte de Mato Grosso.

Fonte: Policia Civil MT – MT