Polícia Civil prende 3 pessoas com drogas e arma de fogo dentro de veículo
Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil, na noite de sábado (4.10), no município de Nobres, transportando drogas e uma arma de fogo em um veículo.
Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com a numeração raspada, munições e entorpecentes.
Os suspeitos, 36 e 38 anos, e a mulher, de 37 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo com identificação adulterada.
Durante diligências investigativas os policiais civis apuraram que um homem, morador da cidade de Jangada, estaria em Nobres para buscar entorpecentes que seriam comercializados em Jangada.
Com base nas informações, os investigadores conseguiram identificar o veículo usado pelo suspeito, Fiat Palio de cor branca, que foi avistado transitando em alta velocidade pela Rodovia BR 163-364.
Imediatamente foi realizada a abordagem do automóvel com os três ocupantes e uma bebê de apenas 7 meses (filha da suspeita).
Ao realizar a busca veicular foi encontrado sob o banco do passageiro dianteiro, uma sacola contendo pasta base de cocaína, a arma de fogo e mais seis munições.
Diante dos fatos os dois homens e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Nobres, onde foram interrogados e autuados em flagrante delito.
Após a confecção dos autos, eles foram apresentados e colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM prende homem após agredir a mãe e duas filhas menores de idade em Várzea Grande
Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (4.10), um homem suspeito de agredir a própria mãe, de 73 anos e as duas filhas menores de idade, na região central de Várzea Grande. Uma vizinha das vítimas tentou socorrer a vítima e foi ameaçada de morte pelo denunciado.
Os policiais militares foram acionados por volta das 22 horas, para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais foram informados pela idosa que o suspeito é seu filho e que trabalha em um garimpo. Quando ele retorna à cidade, faz uso de bebidas alcoólicas e fica muito agressivo.
Assim que o homem chegou na casa das vítimas, alegou que iria buscar as suas filhas. As menores, temendo o comportamento do pai, se recusaram acompanhá-lo. Neste momento, o homem passou agredi-las, alegando que a avó queria ficar com elas. Na ocasião, o homem desferiu um golpe com um ventilador na filha de 8 anos.
Com a força do impacto, o objeto quebrou, causando um corte na cabeça e na mão direita da vítima. A filha, de 11 anos, ao tentar defender a irmã, também foi agredida, sendo agarrada pelo pescoço. Ela apresentava lesões no rosto e na região em que foi enforcada.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe do suspeito, ao tentar defender as netas, foi atingida pelo suspeito com um golpe na cabeça. O homem ainda arremessou um jarro de vidro contra a mulher, que conseguiu desviar. Após as agressões, o suspeito saiu com uma faca em mãos, ameaçando atentar contra a própria vida.
Ainda no local, os militares se depararam com uma mulher caída, que tentou socorrer as vítimas. Ela foi ameaçada pelo suspeito, correu, caiu e bateu com a cabeça em uma pedra. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital e Pronto-Socorro.
Os policiais militares encontraram o suspeito escondido em baixo de um colchão. O homem resistiu à tentativa de abordagem, ameaçou os familiares de morte e foi conduzido à delegacia em flagrante.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Suspeito de agredir esposa com chutes na cabeça é preso pela Polícia Militar
Militares do Núcleo de São José do Xingu prenderam, na manhã deste domingo (5.10), um homem, de 23 anos, suspeito de agredir a esposa, de 20 anos, com chutes na cabeça. A vítima foi socorrida pela equipe até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), do município.
Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 6 horas, a vítima denunciou ter sido agredida pelo marido. Ela relatou que o suspeito havia saído para uma festa, na região da Praça Popular, da cidade. Em determinado momento, ela também se dirigiu ao local.
Após perceber que estava sendo observada pelo denunciado, ela retornou para sua residência. Assim que chegou em casa, foi rendida pelo homem e arrastada até o banheiro do imóvel.
Na ocasião, ele passou a esfregar a cabeça da vítima contra a parede e desferir vários chutes em sua cabeça. O suspeito ainda pegou e escondeu o aparelho celular da mulher. Os policiais militares conduziram a vítima para atendimento médico.
Diante das características do suspeito, os policiais militares retornaram até o local da festa e o identificaram, ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de amigos. Ele foi abordado e conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
