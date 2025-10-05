Polícia Civil prende 3 pessoas com drogas e arma de fogo dentro de veículo

Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil, na noite de sábado (4.10), no município de Nobres, transportando drogas e uma arma de fogo em um veículo.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com a numeração raspada, munições e entorpecentes.

Os suspeitos, 36 e 38 anos, e a mulher, de 37 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo com identificação adulterada.

Durante diligências investigativas os policiais civis apuraram que um homem, morador da cidade de Jangada, estaria em Nobres para buscar entorpecentes que seriam comercializados em Jangada.

Com base nas informações, os investigadores conseguiram identificar o veículo usado pelo suspeito, Fiat Palio de cor branca, que foi avistado transitando em alta velocidade pela Rodovia BR 163-364.

Imediatamente foi realizada a abordagem do automóvel com os três ocupantes e uma bebê de apenas 7 meses (filha da suspeita).

Ao realizar a busca veicular foi encontrado sob o banco do passageiro dianteiro, uma sacola contendo pasta base de cocaína, a arma de fogo e mais seis munições.

Diante dos fatos os dois homens e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Nobres, onde foram interrogados e autuados em flagrante delito.

Após a confecção dos autos, eles foram apresentados e colocados à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT