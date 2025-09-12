SEGURANÇA
Polícia Civil prende 4 faccionados envolvidos em dois homicídios em Juruena
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na manhã desta sexta-feira (12.9), quatro membros de uma facção criminosa que estavam envolvidos em dois homicídios com ocultação de cadáver, praticados um dia após o outro, no município de Juruena (a 880 km de Cuiabá).
Os suspeitos, de 18, 24, 27 e 31 anos, foram presos e autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e promover ou constituir organização criminosa. Um dos criminosos também estava com mandado de prisão preventiva em aberto. Eles são suspeitos de executar Alex Almeida da Silva e Daniel Lopes dos Santos, de 25 e 27 anos, respectivamente.
As diligências iniciaram-se na terça-feira (9.9), após a Delegacia de Juruena ser acionada para atender o homicídio de Daniel, que foi atingido por disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Bela Vista.
Durante a investigação para esclarecer o crime, os policiais civis de Juruena, com apoio da equipe da Delegacia de Juína, conseguiram identificar o primeiro criminoso, membro de uma facção criminosa e já conhecido por envolvimento em diversos crimes.
Em seguida, foi identificado o segundo criminoso, inclusive com mandado de prisão preventiva em aberto, decretado pela Comarca de Campo Novo dos Parecis, pelo crime de roubo.
Os investigadores descobriram um endereço situado próximo ao terminal rodoviário, no centro da cidade, possivelmente frequentado pela dupla e outros membros da facção responsável pela execução de Daniel.
Durante dois dias de campana nas proximidades do imóvel, os policiais observaram um homem, de nacionalidade venezuelana, se aproximar do imóvel para comprar entorpecentes. Imediatamente, os policiais civis se aproximaram da casa. Um dos suspeitos tentou fugir, pulando vários muros ao ver os agentes, mas ele foi alcançado. Ele tentou resistir violentamente à prisão e foi contido.
Já dentro da residência, o segundo homem foi surpreendido na posse de várias porções de droga. Enquanto os policiais civis realizavam as buscas no interior do imóvel, outros dois indivíduos, em uma motocicleta Honda Pop, se aproximaram da residência.
Ao perceberem a presença da equipe, a dupla empreendeu fuga em alta velocidade. Mas, devido a buracos na via, o garupa da moto se desequilibrou e caiu no solo, momento em que o terceiro suspeito foi detido e preso. O outro suspeito na moto conseguiu fugir.
Ao serem questionados, os suspeitos assumiram o crime contra Daniel. Eles relataram que a execução foi determinada pelos líderes da facção, em razão de a vítima pertencer a um grupo criminoso rival. Eles também confessaram a autoria de outro homicídio praticado no dia anterior à morte de Daniel Lopes.
Na noite de segunda-feira (8.9), o grupo sequestrou Alex Almeida da Silva e, após mantê-lo em cárcere privado por horas, o submeteu a várias sessões de tortura. Ele foi executado, e o corpo foi jogado em uma região de mata de difícil acesso na região conhecida como Prainha, próximo à margem do rio Juruena.
Em continuidade às diligências, foi localizado o quarto suspeito, que levou o corpo de Alex Almeida da Silva, envolto em cobertas no bagageiro do seu carro Fiat Uno até o local de ocultação. Com base nas informações referentes ao local exato, os policiais civis localizaram o cadáver.
A equipe também descobriu que um dos presos havia furtado uma motocicleta na cidade de Vilhena (RO), na última sexta-feira (5), e, posteriormente, levou o veículo para Juruena, sendo a moto apreendida pela Polícia Militar na quarta-feira (10), escondida no quintal de uma casa abandonada.
Diante dos fatos, os quatro criminosos foram conduzidos para a Delegacia de Juruena, interrogados e autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e promover ou constituir organização criminosa. Após a confecção dos autos, os presos foram apresentados e colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil deflagra operação contra autores de tentativa de latrocínio em condomínio da Capital
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (12.9), a Operação Escudo, com o objetivo de cumprir ordens judiciais contra envolvidos na tentativa de um latrocínio (roubo seguido de morte) que ocorreu em um condomínio de Cuiabá.
Foram cumpridas três ordens de prisão, além de mandados de busca e apreensão, decretados pelo Núcleo de Garantias da Capital, com base nas investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. Um dos alvos do mandado de prisão e um comparsa foram flagrados com veículos e peças de automóveis que eram produtos de roubo ou furto. Eles também foram autuados em flagrante por receptação.
As investigações apontaram que a ordem para a prática do latrocínio partiu de um criminoso preso na Penitenciária Central do Estado (PCE). Durante a tentativa de roubo, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo, reagiu e conseguiu evitar a consumação do crime.
Em uma residência alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram localizadas três motocicletas com restrição de furto, ocorrida em Várzea Grande, além de várias peças de motocicletas. Dois suspeitos, que estavam no local, foram presos em flagrante pelo crime de receptação qualificada.
Tentativa de latrocínio
O crime ocorreu no dia 1º de outubro de 2024, por volta das 21h55, ocasião em que a vítima, morador de um condomínio em Cuiabá, percebeu comportamento estranho de seus cães. Ao verificar as câmeras de segurança, ele notou imagens borradas. Armado com uma pistola registrada, ele saiu para averiguar e foi surpreendido por três disparos de arma de fogo efetuados por invasores.
A vítima então revidou, trocando tiros, até precisar recarregar a arma, momento em que os criminosos fugiram, pulando o muro em direção à rodovia MT-251. As imagens de segurança confirmaram a presença de três criminosos armados, que atiraram contra a vítima durante a tentativa de latrocínio.
Durante a investigação conduzida pela equipe da Derf Cuiabá, foi possível identificar os autores, reunir provas e representar pelas medidas cautelares junto ao Poder Judiciário.
“O objetivo é desarticular o grupo criminoso e impedir novas ações violentas planejadas de dentro da unidade prisional”, disse o delegado Romildo Nogueira, responsável pelas investigações.
Operação Escudo
O nome foi escolhido em alusão ao papel da Polícia Civil de Mato Grosso como instrumento de proteção da sociedade. Assim como um escudo é utilizado para resguardar ataques e garantir a segurança, a Polícia Civil atua na linha de frente da defesa da população, impedindo a ação criminosa e promovendo a sensação de ordem e tranquilidade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil inaugura Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher em Nova Xavantina
A Polícia Civil inaugurou, na última segunda-feira (08.9), mais um Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis em Mato Grosso, na Delegacia de Nova Xavantina.
A unidade especializada atenderá mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e também será destinada ao atendimento ao público vulnerável, como crianças vítimas de crimes sexuais, de maus-tratos, ou outras naturezas, e idosos.
“Agora, ao recebermos uma mulher que relate qualquer situação envolvendo violência doméstica, ela será encaminhada imediatamente ao Núcleo de Atendimento. Ela será ouvida por uma policial qualificada para esse tipo de atendimento, para evitar qualquer tipo de revitimização, preconceito ou prejulgamento. Todas as etapas serão feitas por uma policial do sexo feminino, como forma de aumentar a efetividade e de acolhermos cada vez melhor as vítimas que passam por essa situação de vulnerabilidade”, afirmou o delegado de Nova Xavantina, Flávio Leonardo Santana da Silva.
Ele defendeu que esse atendimento especializado pode fazer com que mais vítimas quebrem o ciclo da violência doméstica e denunciem seus agressores.
“Estatísticas apontam que grande parte das situações de violência doméstica sequer chegam ao conhecimento da polícia. Isso porque muitas vezes a mulher acaba visualizando diversas barreiras. Então, a criação desse núcleo acaba sendo menos uma barreira no caminho para que a Polícia Civil seja efetiva no combate a esse tipo de crime”, disse o delegado.
Mato Grosso já conta com 27 Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, sendo dois deles inaugurados esta semana, um em Nova Xavantina e outro em Alto Araguaia.
A delegada Mariell Antonini, coordenadora de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, frisou que as unidades visam garantir acolhimento às vítimas, para que se sintam seguras para relatar a violência sofrida e tenham um atendimento humanizado.
“Cada um destes núcleos é uma construção coletiva que envolve diversas mãos, corações e mentes comprometidas com a causa das mulheres e demais cidadãos em vulnerabilidade. E o objetivo é oferecer um espaço que respeite as necessidades e singularidades de cada mulher atendida, trata-se de um local que é mais do que um ambiente físico, é um símbolo de acolhimento, empatia e suporte”, disse a delegada Mariell.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Segurança
