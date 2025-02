Polícia Civil prende agressor que descumpria medidas protetivas de forma reiterada

Um homem, autor de uma tentativa de feminicídio, foi preso em flagrante pela Delegacia de Alto Araguaia, na quinta-feira (30.1). O suspeito invadiu o local de trabalho da ex-mulher e tentou matá-la.

A vítima, de 39 anos, procurou a Polícia Civil em desespero. Ela contou que G.L.S., de 51 anos, chegou ao seu trabalho armado com uma faca e só não conseguiu atingi-la porque os colegas de trabalho e populares o impediram.

A vítima foi acolhida na delegacia e iniciado os protocolos de atendimento para os casos de violência doméstica, entre eles, a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Os policiais civis iniciaram diligências pela cidade, conseguiram localizar o suspeito e detê-lo em flagrante. Durante a abordagem, o autor do crime desacatou os policiais.

Além da tentativa de feminicídio, o suspeito foi na residência da ex-mulher, ameaçou de morte o atual convivente da vítima e danificou uma janela da casa ao arremessar uma cadeira.

O delegado Marcos Paulo Batista autuou o suspeito em flagrante e representou, ao Poder Judiciário, pela conversão para prisão preventiva em razão do risco concreto de feminicídio.

A Polícia Civil apurou também que o suspeito tem condenação pela mesma prática de violência contra a mulher e foi alvo de medidas protetivas anteriores.

O juiz plantonista da comarca de Alto Araguaia converteu o flagrante em prisão preventiva durante audiência de custódia.

O inquérito policial será concluído nos próximos dias e o suspeito poderá ser indiciado por tentativa de feminicídio, injúria, dano, violação de domicílio e ainda desacato, cuja pena total pode ser superior a 40 anos, conforme as recentes mudanças na legislação sobre violência contra mulheres. O suspeito continuará preso na cadeia pública local, sem previsão de liberdade.

“Foi determinado especial atenção no combate aos crimes de violência doméstica no Estado de Mato Grosso, visto que, apesar da firme atuação das forças de segurança e do enrijecimento recente da legislação, todos os dias, praticamente, temos presenciado casos envolvendo violência contra mulheres e vulneráveis, o que demonstra que a certeza da punição deve ser maior que a probabilidade da absolvição”, ponderou o delegado Marcos Paulo.

