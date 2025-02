Polícia Civil prende amigos que moravam juntos e vendiam drogas em Apiacás

Policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 39 anos, por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nesta quinta-feira (20.2), em Cuiabá. Com o suspeito, foi localizado um veículo roubado em junho de 2023, na Capital.

A equipe policial foi informada pela integração de forças policiais compostas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) sobre um veículo Fiat Pálio Attractive, que estaria com a placa adulterada.

Os policiais tiveram êxito em localizar o veículo, na Rodovia Helder Cândia, e fizeram a abordagem do suspeito. Na ação, nada de ilícito foi encontrado com o homem. Mas a equipe identificou a adulteração no chassi, motor e placa do veículo.

Em relato aos policiais, o homem afirmou que adquiriu o carro depois de trocar um veículo Renault Logan com outro homem.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o veículo apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: Governo MT – MT