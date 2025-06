Polícia Civil prende autor de feminicídio em Alto Boa Vista

Equipes da Cavalaria e do 26º Batalhão de Nova Mutum prenderam duas mulheres, de 33 e 21 anos, e um homem, de 37 anos, por formação de quadrilha e tráfico de drogas, na noite deste sábado (21.6). Na ação, a PM apreendeu porções de drogas e 31 cestas básicas que seriam distribuídas por uma facção criminosa.

As equipes policiais receberam informações de que duas mulheres, já conhecidas por envolvimento no tráfico de drogas, estavam chegando com entorpecentes, vindas da cidade de Lucas do Rio Verde.

A PM deslocou até a rodoviária da cidade e encontrou as duas suspeitas desembarcando de um ônibus.

As mulheres tentaram fugir em um táxi, ao verem as viaturas policiais, e foram detidas. Na abordagem à dupla, os policiais localizaram 14 porções de substância análoga à maconha e seis porções de pasta base de cocaína.

Questionadas sobre a procedência da droga, elas confessaram ser integrantes de uma facção criminosa e responsáveis pelo tráfico em uma região da cidade. As suspeitas afirmaram ainda que na residência em que moram, na companhia de um homem, havia cestas básicas da facção para serem distribuídas.

Diante da afirmação das suspeitas, a PM se deslocou ao endereço informado e encontrou o suspeito indicado por elas. Para os militares, o suspeito disse ter conhecimento do envolvimento das suspeitas com o tráfico de drogas e da presença dos produtos ilícitos.

Dentro da casa, os policiais localizaram 31 cestas básicas com alimentos e kits de limpeza, além de fardos de alimentos em separado e uma porção grande de maconha.

Os três suspeitos localizados receberam voz de prisão e foram conduzidos em flagrante, junto de todo material apreendido, para a delegacia de Nova Mutum e entregues à Polícia Judiciária Civil após registro da ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT