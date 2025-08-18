SEGURANÇA
Polícia Civil prende autor de feminicídio ocorrido em Pesqueiro em Sorriso
O autor do feminicídio ocorrido na tarde de domingo (17.8) em um pesqueiro em Sorriso foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (18.8), menos de 24 horas após o crime. O suspeito, de 31 anos, fugiu do local logo após matar a ex-companheiro e foi capturado pelos policiais a Delegacia de Sorriso em uma estrada rural sentido à cidade de Paranatinga.
Jacyra Grampola Gonçalves da Silva, 24 anos, que já possuía medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro, estava em um pesqueiro com uma amiga, quando o suspeito chegou ao local e disse que queria lhe entregar um presente que estava em seu carro.
Com medo da situação, a vítima se recusou a ir até o veículo com o ex-companheiro, que permaneceu no local. Em determinado momento, o suspeito se aproximou da vítima com uma caixa, que aparentava ser um presente, momento em que sacou uma arma de fogo calibre 38 e efetuou cerca de seis disparos contra a vítima.
Após o crime o suspeito fugiu do local em um veículo VW Fox. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações e diligências para localização e prisão do feminicída. Durante buscas ininterruptas, o suspeito foi localizado em uma estrada na zona rural, enquanto fugia para a cidade de Paranatinga.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Sorriso, onde após ser interrogado pela delegada Layssa Crisostomo será autuado em flagrante pelo feminicídio e posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Polícia Civil realiza 1ª fase de fiscalização para apurar furto de energia em Pontes e Lacerda
A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (18.8), no município de Pontes e Lacerda (448 km a oeste de Cuiabá), a primeira fase da Operação “Curto-circuito” em parceira com a empresa Energisa, com objetivo de combater o crime de furto de energia.
A ação integrada foi desencadeada após denúncias sobre pontos comerciais com suspeitas de subtração de energia elétrica. Um homem, de 43 anos, foi conduzido para esclarecimentos.
Com base nas informações os policiais civis e os técnicos da empresa concessionária vistoriaram vários locais, para a constatação da prática de crime de furto, seja por desvio direto através de ligação clandestina ou por adulteração de relógio medidor.
Durante a fiscalização foi verificado um hotel que funciona como pensão na região central da cidade, o desvio de energia elétrica no ramal de entrada (antes do medidor), de duas unidades consumidoras instaladas no imóvel.
O titular das unidades consumidoras foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi interrogado e responderá por crime contra o patrimônio de furto qualificado.
Conforme o delegado regional de Pontes e Lacerda, João Paulo Bertê, as diligências continuam visando identificar outros possíveis pontos de furto de energia. Além da prisão em flagrante por furto qualificado, o responsável poderá sofrer sanções administrativas como apreensão do relógio medidor.
“As próximas etapas de fiscalização serão realizadas em Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro, Campos de Júlio, Jauru, Figueirópolis D’Oeste, Nova Lacerda, Rondolândia e Vale do São Domingos”, destacou o delegado João Paulo Bertê.
Polícia Civil resgata filhote de onça-pintada em propriedade rural de Barra do Garças
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Barra do Garças (520 km de Cuiabá), resgatou, na manhã desta segunda-feira (18.8), um filhote de onça-pintada, em Barra do Garças.
No último final de semana, os policiais civis receberam a informação de que um filhote de onça-pintada havia aparecido no quintal de uma propriedade rural localizada nas proximidades do KM 23 da BR-158.
O animal encontrava-se bastante debilitado e mal conseguia se locomover. Diante disso, a equipe da DEDM comunicou imediatamente o fato à delegada titular da unidade, Luciana Canaverde, que providenciou os trâmites necessários para o resgate.
Uma clínica veterinária da cidade foi acionada e disponibilizou suporte técnico, incluindo a gaiola para transporte seguro do felino.
Após o resgate, o filhote foi encaminhado à clínica veterinária, onde passou por avaliação médica e recebeu os cuidados iniciais. Os órgãos ambientais competentes também foram comunicados para as medidas legais e destinação adequada do animal.
“A Polícia Civil enaltece que, ao encontrar animais silvestres, especialmente espécies ameaçadas como a onça-pintada, a população deve evitar qualquer aproximação ou tentativa de manejo, acionando imediatamente os órgãos responsáveis”, disse a delegada Luciana Canaverde.
