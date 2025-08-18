Polícia Civil prende autor de feminicídio ocorrido em Pesqueiro em Sorriso

O autor do feminicídio ocorrido na tarde de domingo (17.8) em um pesqueiro em Sorriso foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (18.8), menos de 24 horas após o crime. O suspeito, de 31 anos, fugiu do local logo após matar a ex-companheiro e foi capturado pelos policiais a Delegacia de Sorriso em uma estrada rural sentido à cidade de Paranatinga.

Jacyra Grampola Gonçalves da Silva, 24 anos, que já possuía medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro, estava em um pesqueiro com uma amiga, quando o suspeito chegou ao local e disse que queria lhe entregar um presente que estava em seu carro.

Com medo da situação, a vítima se recusou a ir até o veículo com o ex-companheiro, que permaneceu no local. Em determinado momento, o suspeito se aproximou da vítima com uma caixa, que aparentava ser um presente, momento em que sacou uma arma de fogo calibre 38 e efetuou cerca de seis disparos contra a vítima.

Após o crime o suspeito fugiu do local em um veículo VW Fox. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações e diligências para localização e prisão do feminicída. Durante buscas ininterruptas, o suspeito foi localizado em uma estrada na zona rural, enquanto fugia para a cidade de Paranatinga.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Sorriso, onde após ser interrogado pela delegada Layssa Crisostomo será autuado em flagrante pelo feminicídio e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT