Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido em agosto na região do Barreiro Branco em Cuiabá

Um homem apontado como autor do homicídio ocorrido em uma propriedade rural, no mês de agosto, na Rodovia Barreiro Branco, em Cuiabá, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, no final da tarde de terça-feira (30.9), em investigação conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O investigado, de 20 anos, estava com mandado de prisão temporária decretado pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá pelo homicídio que vitimou Euzaide dos Santos, de 53 anos.

O crime ocorreu no dia 30 de agosto, sendo o corpo da vítima encontrado caído na entrada da propriedade rural a aproximadamente 30 metros da residência com sinais aparentes de violência física. Ao lado do corpo foram localizadas duas pedras de grande porte, com vestígios de sangue, e um pedaço de arame liso igualmente com manchas, demonstrando que para cometer o delito o autor agiu com requintes de crueldade.

As investigações apontaram ainda que a vítima tinha problemas visuais, dificultando assim qualquer chance de defesa. Durante a apuração dos fatos, os policiais da DHPP identificaram o autor do crime, como a pessoa que já tinha morado no mesmo rancho e tinha desavenças anteriores com a vítima. O homicídio teria sido motivado em razão de um desentendimento relacionado a um aparelho celular.

Diante dos elementos apurados, o delegado responsável pelas investigações, Alexandre Vicente, representou pelo mandado de prisão temporária do investigado que foi deferido pela Justiça. A ordem judicial foi cumprida no final da tarde de terça-feira (30), em Várzea Grande.

Após ter a ordem judicial cumprida, o preso foi conduzido à DHPP para as providências cabíveis, sendo posteriormente encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para esclarecimento de todas as circunstancias do crime.

Fonte: Policia Civil MT – MT