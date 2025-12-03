Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido na zona rural de Matupá

Autor de um homicídio ocorrido na zona rural do município de Matupá foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.12), em ação para cumprimento de mandado judicial.

O suspeito, de 28 anos, teve a ordem de prisão temporária decretada pela Justiça após ser identificado na investigação da Delegacia de Matupá para apurar o crime.

A ação que resultou na prisão do investigado foi realizada pelos policiais civis do Núcleo de Homicídios da Delegacia de Matupá com apoio da Delegacia Regional de Guarantã do Norte.

Após diligências ininterruptas para localizar o autor do crime, as equipes efetuaram a prisão do suspeito que estava escondido em uma região de mata e de difícil acesso na adjacência de Matupá.

Em cumprimento ao mandado de prisão temporária, o preso foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Na manhã de domingo (30.11), a Polícia Civil foi acionada para atender um homicídio em uma fazenda situada na região da Gleba União Padovani. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Batista Rodrigues, de 55 anos.

As investigações apontaram que o autor do crime estava na fazenda junto com a vítima assistindo jogo de futebol, quando iniciou uma discussão entre as duas partes.

Antônio Carlos Batista Rodrigues foi atingido por golpes de arma cortante, e o seu corpo foi localizado caído no chão no interior da residência.

Fonte: Governo MT – MT