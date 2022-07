Polícia Civil prende autor do homicídio de empresário ocorrido em Nova Xavantina

Um novo layout da carteira de identidade, em formato digital e com verificação de autenticidade, está disponível para todos os cidadãos que possuem o documento no modelo atual, com QR Code no verso. O serviço deve ser acessado mediante cadastro no aplicativo MT Cidadão, que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares com sistemas Android e iOS.

O acesso ao RG digital fica disponível a partir da entrega do RG físico. Para isso, é preciso que seja feita a leitura do QR Code contido no verso da cédula, através do aplicativo.

O novo layout apresenta o mesmo padrão da cédula de identidade e a mesma validade do RG em formato de cédula e cartão.

O RG digital pode ser apresentado em comércios, cartórios e aeroportos, por exemplo, sem a necessidade do porte do RG físico.

O aplicativo também possibilita a exportação do documento em PDF e compartilhamento.

Segundo a Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica, a mudança no layout foi necessária, tendo em vista que o modelo anterior não era amplamente aceito, como comprovante de identidade, pelos estabelecimentos comerciais em geral.

Agora, o RG digital passa a ter um validador da identidade, por trazer a chancela do Governo do Estado autenticando os dados apresentados.

A validação do RG digital é feita dentro do aplicativo MT Cidadão, apontando a câmera do celular para o QR Code, que está no documento (digital ou impresso). Ao selecionar a opção “Verificar Cédula de Identidade”, basta clicar em “Ler QR Code’’ que será feita a verificação dos dados. Ao final, o sistema informará se o RG está ativo, além de alguns dados básicos, como a foto do cidadão, nome completo e data de nascimento. Caso as informações estejam em conformidade, aparecerá uma notificação na tela.

O novo formato digital é previsto no Decreto Federal nº 9278/2018, artigo 11, parágrafo único. Ainda, conforme a Politec, o objetivo é possibilitar maior adesão ao novo formato, gerando mais comodidade e segurança aos usuários.