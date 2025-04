Polícia Civil prende autor e esclarece homicídio de vítima em situação de rua no bairro Boa Esperança

A Polícia Civil esclareceu o homicídio por disparo de arma de fogo, que vitimou um homem em situação de rua na noite de quarta-feira (9.4), no bairro Boa Esperança, em Cuiabá.

O autor do disparo foi identificado em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e se apresentou no final da tarde desta quinta-feira (10), na unidade policial, na presença do seu advogado. Ele apresentou a arma de fogo e o veículo utilizado no momento do crime.

Ele está sendo interrogado pelo delegado Edison Pick, que lavrará o flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e cometido por meio de emboscada.

O crime que vitimou Ney Muller Alves Pereira ocorreu por volta das 21 horas, na Avenida Edgar Vieira, no bairro Boa Esperança. Segundo informações, o autor estava em um veículo Land Rover quando chamou a vítima, que, quando se aproximou, foi atingida pelo disparo. Após o crime, o autor fugiu do local.

Segundo informações preliminares, o crime teria sido motivado pelo fato da vítima ter danificado o carro do investigado.

Mais detalhes sobre as investigações serão passadas pelo delegado Edison Pick, na manhã de sexta-feira (11.4), no auditório da DHPP, após a lavratura do flagrante.

Fonte: Policia Civil MT – MT