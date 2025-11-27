MATO GROSSO
Polícia Civil prende autores de furto e receptação de fios elétricos subtraídos de salão em Várzea Grande
Três pessoas envolvidas em crimes de furto qualificado e receptação de fios de energia foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (27.11), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).
Dois homens, que haviam saído recentemente do presídio e retornaram à práticas dos crimes, foram presos em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculos. O proprietário de um ferro-velho, que adquiriu o material de origem ilícita foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.
As investigações iniciaram após a vítima, proprietária de um salão de estética em Várzea Grande, procurar a Polícia Civil para comunicar o furto de aproximadamente 20 metros de fio de cobre do seu estabelecimento.
Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Derf-VG iniciou as investigações e por meio de imagens de câmeras de segurança e outras diligências conseguiu identificar os dois envolvidos no crime.
Durante as checagens, foi verificado que os criminosos haviam saído há apenas dois dias do presídio e já haviam voltado a cometer furtos na região de Várzea Grande. Com base nos elementos apurados, os policiais chegaram ao paradeiro dos dois suspeitos e realizaram as prisões em flagrante.
Interrogados, eles confessaram o crime, revelando que haviam vendido o produto de furto para o proprietário de um ferro-velho. Em continuidade as diligências, os policiais saíram em buscas do receptador, conseguindo localizar, na residência do suspeito, as fiações elétricas subtraídas da vítima.
Diante dos fatos, o proprietário do estabelecimento também foi conduzido à Derf de Várzea Grande, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada, uma vez que ele tinha conhecimento da origem ilícita do material adquirido e atuava com a compra e venda de objetos furtados e roubados.
Após a lavratura do flagrante, os três suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia, sendo representado pelo delegado Sérgio Luís Henrique de Almeida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autores do furto, em razão da continuidade dos crimes.
Sedec e CDL lançam Natal Premiado para fortalecer o comércio em Mato Grosso
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL Cuiabá) apresentaram a campanha Natal Premiado, iniciativa que busca fortalecer o comércio local, estimular as vendas no período de fim de ano e ampliar a geração de renda nos municípios do Vale do Rio Cuiabá e região.
A campanha envolve mais de 600 empresas participantes em 14 cidades mato-grossenses e reforça a importância estratégica do setor comercial para o desenvolvimento do estado. Segundo o secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos da Sedec, Anderson Lombardi, o comércio exerce um papel central na economia e na geração de empregos, especialmente em Cuiabá e na Baixada Cuiabana.
“O comércio é responsável por cerca de 60% da arrecadação dos impostos estaduais e tem papel fundamental na geração de empregos, tanto em Cuiabá quanto em toda a Baixada Cuiabana. Por isso, a presença do governo no Natal Premiado é tão importante: é uma forma de fomentar o aumento das vendas, fortalecer o setor, ampliar oportunidades e, consequentemente, gerar mais empregos na região”, destacou.
O Natal Premiado é uma promoção realizada pela CDL com o objetivo de premiar consumidores que realizarem compras nas empresas participantes durante o período da campanha, que já teve início neste dia 26 de novembro de 2025 e segue até 13 de janeiro de 2026. O cadastro das notas fiscais poderá ser feito até às 22h59 do dia 14 de janeiro de 2026.
Na avaliação do presidente da CDL Cuiabá, Júnior Macagnam, a campanha também atua diretamente sobre o comportamento do consumidor neste período.
“Essa parceria com o Governo do Estado é extremamente importante para estimular a economia local. Nossa pesquisa identificou que 43% dos consumidores já pretendem fazer compras de Natal, enquanto 57% ainda estão indecisos. Desse último grupo, cerca de 80% estão propensos a comprar, e é justamente aí que entra a força de uma campanha como essa, para estimular esse público a realizar suas compras aqui em Cuiabá”, afirmou.
A premiação inclui 1 automóvel Hyundai HB20 0 km, 2 motos Honda Biz 0 km, 2 caminhões de prêmios, 30 vales-compras de R$ 1.000 e 10 vales-compras de R$ 3.000. O sorteio será realizado em 18 de janeiro de 2026, às 10h, na sede da CDL Cuiabá, na Avenida Getúlio Vargas, 750, Centro, em Cuiabá, com acompanhamento presencial do público ou por transmissão ao vivo nas redes sociais.
Poderão participar pessoas físicas, maiores de 18 anos e residentes no Brasil. As notas fiscais originais devem ser guardadas obrigatoriamente, pois poderão ser solicitadas para validação da participação. Os prêmios serão entregues aos ganhadores, sem qualquer custo, em até 30 dias após a realização do sorteio.
Como participar do Natal Premiado
Para participar da campanha, o consumidor deve cadastrar suas notas fiscais das compras realizadas nas empresas participantes pelo site www.natalpremiadomt.com.br, informando seus dados pessoais e anexando a foto da nota fiscal.
A cada R$50,00 em compras cadastradas e validadas, será gerado 1 cupom para concorrer aos prêmios. Os valores são cumulativos, permitindo que diferentes notas fiscais sejam somadas até atingir o valor necessário para a emissão do cupom.
Polícia Civil prende dono de loja de suplementos em Cuiabá por venda de anabolizantes
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (27.11), um homem, de 46 anos, proprietário de uma loja de suplementos, flagrado vendendo anabolizantes e produtos estrangeiros sem autorização para comércio no Brasil.
A ação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) em conjunto com a Vigilância Sanitária de Cuiabá, teve como alvo uma loja dentro de uma academia no Bairro Verdão, que segundo denúncias estaria comercializando anabolizantes, ilegalmente .
Ao chegarem no loja, as equipes foram recebidas pelo proprietário, que se apresentou como gerente. Durante a inspeção, os fiscais encontraram três caixas lacradas com substâncias anabolizantes de origem estrangeira, importadas irregularmente, sem registro sanitário no Brasil, violando determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Também foi encontrada grande quantidade de suplementos estrangeiros e produtos com prazo de validade vencidos, que foram apreendidos pela Vigilância Sanitária.
Durante a ação, o proprietário da loja relatou, espontaneamente, que há alguns anos havia sido detido pela suposta prática de comercialização ilegal de anabolizantes. A equipe da Decon verificou, ainda, que havia dois números distintos de CNPJ vinculados à empresa fiscalizada.
Diante dos materiais encontrados, que apontavam para a prática de crime contra a saúde pública, por expor à venda produto destinado a fins medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, o delegado Rogério Ferreira prendeu o proprietário da loja em flagrante e o levou para a Decon. Depois, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
