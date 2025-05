Polícia Civil prende autores de furtos de fio de cobre que se passavam por funcionários de empresa de telefonia

A Polícia Civil incinerou, nessa quarta-feira (28.5), cerca de 500 quilos de entorpecentes apreendidos em Alto Araguaia e Alto Garças, localizados no extremo sul do estado. A queima do material ocorreu com a presença de autoridades e representantes de diversos órgãos de fiscalização.

A ação, realizada pelas Delegacias de Polícia de Alto Araguaia e Alto Garças, contou com a participação do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Penal. Entre as drogas incineradas estavam cloridrato de cocaína e skunk, uma variedade mais potente da maconha.

Segundo a Polícia Civil, os entorpecentes foram apreendidos nos últimos dois meses, principalmente em abordagens a veículos que vinham da Bolívia, rota comumente utilizada por traficantes para o transporte de drogas.

A incineração representa um prejuízo estimado em mais de R$ 10 milhões às facções criminosas que pretendiam distribuir o entorpecente em grandes centros urbanos do país.

Esta é a quarta incineração de drogas realizada na região somente neste ano, o que reforça a intensificação das ações de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado no sul de Mato Grosso.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a repressão ao tráfico e a desarticulação das redes criminosas, em parceria com outras instituições que atuam na segurança e na saúde pública.

Fonte: Policia Civil MT – MT