Polícia Civil prende autores de violência doméstica com diversas passagens criminais

Dois homens, autores de violência doméstica, considerados foragidos da Justiça tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta semana, em ações realizadas pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, dentro de investigações de crimes de violência doméstica e sexual.

Um dos presos, possui mais de 30 passagens criminais e foi intimado a comparecer à delegacia, na quarta-feira (18.6), por responder por violência doméstica contra a ex-companheira.

O investigado foi interrogado e em checagem no sistema foi descoberto que ele estava com mandado de prisão por condenação em aberto por tráfico de drogas, além de possuir diversos antecedentes criminais. Diante dos fatos, foi dado efetivo cumprimento à ordem judicial em aberto, sendo posteriormente o preso colocado à disposição da Justiça.

Em outra ação da unidade policial, os policiais da Delegacia da Mulher de Cuiabá cumpriram mandado de prisão preventiva de um homem por reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência contra sua ex-companheira.

Segundo as investigações, mesmo diante da determinação judicial, o suspeito continuava procurando a vítima, chegando a ameaçá-la de morte por diversas vezes. Diante da gravidade dos fatos, a delegada Vanessa Aguiar representou pelo mandado de prisão preventiva do agressor, que foi deferido pela Justiça.

A ordem de prisão foi cumprida com apoio do Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, sendo posteriormente o suspeito colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT