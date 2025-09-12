SEGURANÇA
Polícia Civil prende cabeleireiro envolvido com tráfico de drogas em Cuiabá
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou na manhã desta sexta-feira (12.9), operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeito identificado em desdobramento das investigações da Operação Renagados 2, deflagrada em janeiro deste ano.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiabá com base em investigações da Denarc que identificaram o envolvimento de um cabeleireiro com o comércio de entorpecentes na Capital.
As investigações identificaram que o investigado tinha contato direto com um traficante, alvo da Operação Renegados 2, tendo como hábito a aquisição de entorpecentes para consumo próprio e comercialização para terceiros.
Durante as buscas no local de trabalho do investigado, foi realizada a apreensão do seu aparelho celular, porém não foram encontrados outros itens de origem ilícita. Porém durante o cumprimento de buscas na residência do suspeito, foi encontrada drogas, tipo skunk (supermaconha), de alto valor de mercado.
O suspeito já havia sido preso anteriormente, no ano de 2012, em ação da Polícia Federal, ocasião em que recebeu um envelope dos Correios com 239 comprimidos de ecstasy. Por esse crime, ele foi condenado a seis anos de prisão, tendo cumprido parte da pena em regime fechado.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Denarc, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Renegados 2
A operação foi deflagra em janeiro deste ano pela Corregedoria da Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão a Crime Organizado (Gaeco) que desarticulou um esquema envolvendo servidores públicos e terceiros que se associaram para prática de condutas de crimes diversos, dentre eles, o recebimento de vantagens indevidas, para não realização de prisão de traficantes.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil localiza e incinera plantação de maconha em operação em Tangará da Serra
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tangará da Serra, realizou, nesta quinta-feira (11.9), a Operação Mofo Cinzento, em que foi localizada uma grande plantação de maconha em uma área de preservação ambiental sob proteção legal no Assentamento Antônio Conselheiro, em Tangará da Serra, e dois homens foram presos.
Em julho, a Polícia Civil recebeu denúncias sobre a plantação e barracos na área de preservação e deu início a investigações. À época, três homens foram presos, suspeitos de estarem devastando uma área de reserva legal para realizar a plantação de maconha e por serem encontrados com arma de fogo, dois deles eram pai e filho.
As investigações continuaram e equipes da Delegacia Regional de Tangará da Serra realizaram campana na região por cerca de um mês. Nesta quinta-feira (11.9), dois homens, um de 20 e um de 28 anos, armados com uma espingarda calibre 32, foram presos no local.
Foram apreendidos uma arma, cartuchos, plantas de cannabis sativa, balança, perfuradores de solo, recibo de compra de saco bag, galão de 20 litros de inseticida, sete rolos de arame e outros objetos.
Foi constatado que no local havia uma plantação de maconha colhida recentemente, com sistema complexo de irrigação (motor, caixas d’água, bomba de sucção), sacos de substrato e adubo.
Os presos relataram atuar como seguranças a mando de um terceiro homem e confirmaram a existência de uma plantação de maconha colhida no dia anterior, cuja parte estava armazenada próximo à plantação e parte teria sido levada pelo responsável para a cidade.
Próximo do local, foram encontrados centenas de pés de maconha em processo de secagem sob lona preta. Houve significativa devastação ambiental, com corte de árvores para demarcação de cerca.
Foram apreendidos objetos com relação direta entre os barracos e a plantação (perfurador de mourão, broca, arame, inseticida, plantas encontradas em panela). Todos os materiais e os dois suspeitos foram apresentados na 1ª Delegacia de Tangará da Serra.
Já na delegacia, um dos presos, de 28 anos, tentou fugir pela janela da cozinha, escalando o telhado e pulando o muro. Mas foi recapturado assim que alcançou a rua.
O delegado Ivan Albuquerque Soares frisou que a apreensão representa um firme recado contra as facções criminosas em Mato Grosso. “As equipes trabalham incansavelmente e o tráfico de drogas não vai prosperar em Tangará da Serra”, afirmou.
Na manhã desta sexta-feira (12.9), a plantação foi incinerada. Uma parte do material foi apreendido para passar por perícia.
O nome da operação, Mofo Cinzento, refere a um fungo que atinge a Cannabis Sativa.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem com armas de fogo e mais de 5,5 mil munições em Cuiabá
Um homem investigado por práticas ilícitas, como tráfico de drogas, agiotagem e posse ilegal de arma de fogo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (12.9), durante checagem de denúncia realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc).
A ação resultou na apreensão de armas e munições de diferentes calibres, e o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime. Contra ele também havia um mandado de prisão civil em aberto, o qual foi devidamente cumprido.
As investigações iniciaram após os policiais da Denarc receberem denúncia de que o suspeito atuava com tráfico de drogas, possuía armas de fogo em sua residência, além de supostamente utilizar três números de CPFs distintos. As informações apontavam ainda que o suspeito tinha em sua residência um compartimento secreto onde guardava armas, joias, dinheiro e anotações vinculadas à prática de agiotagem.
Com base na denúncia, os policiais passaram a monitorar o suspeito, realizando a sua abordagem no momento em que ele chegava a sua residência. No local, os policiais apreenderam cinco armas de fogo, dentre elas duas pistolas, um revólver e duas carabinas, além de mais de 5,5 mil munições de diferentes calibres e R$ 16 mil em dinheiro.
Diante das evidências, todo material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Narcóticos, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, sendo arbitrada fiança pelo delegado de R$ 15 mil.
Diante do não pagamento do valor, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
