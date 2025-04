Polícia Civil prende caminhoneiro e apreende carregamento de Pau Brasil ilegal em Confresa

Uma comitiva da Prefeitura de Cuiabá, capital de Mato Grosso, visitou, este mês, o Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para conhecer ações do espaço reconhecido como o maior aquário de água doce do mundo.

Considerado uma referência em conservação ambiental, turismo científico, acessibilidade e inclusão, o Bioparque tem entrada gratuita e é administrado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A comitiva liderada pelo secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur), Fernando Medeiros, conheceu a estrutura e a gestão do Bioparque Pantanal, assim como avançou nos trâmites para a formalização de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Foi uma visita extremamente rica. O Bioparque é um exemplo de equipamento turístico e educativo de excelência. Saímos com a sinalização positiva para estabelecermos um termo de cooperação que pode fortalecer nossa política de turismo e inovação em Cuiabá”, destacou o secretário Fernando Medeiros.

Integrou a comitiva o secretário adjunto de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gustavo Vandoni, e o diretor de Equipamentos Turísticos, Fernando Sato. Eles foram recebidos pela diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, e pelo secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso do Sul, Artur Falcette.

Nova visita

Uma equipe do Governo de Mato Grosso do Sul deve visitar o Aquário Municipal Justino Malheiros, em Cuiabá, nos próximos dias, com o objetivo de aprofundar a articulação e finalizar os detalhes do termo de cooperação técnica. O documento deverá formalizar a parceria entre o município e o estado vizinho, promovendo troca de conhecimento, formação técnica e integração de estratégias voltadas ao turismo, à pesquisa científica e à inclusão social.

Centro de pesquisa e inclusão

Além de ser uma atração turística, o Bioparque Pantanal é um importante centro de pesquisa, mantendo parcerias com instituições de pesquisa e universidades para o desenvolvimento de estudos voltados à biodiversidade do Pantanal e de outros biomas brasileiros. Um dos destaques é o Centro de Conservação de Peixes Neotropicais (CCPN), inaugurado em 2023, que se dedica à conservação de espécies ameaçadas de extinção.

O Bioparque também é reconhecido por seu compromisso com a acessibilidade e inclusão. Com o programa “Bioparque para Todos – Iguais na Diferença”, o empreendimento oferece uma experiência acessível a todos os visitantes, independentemente de suas deficiências. A estrutura conta com tecnologia assistiva, como intérpretes de Libras, audiodescrição e experiências táteis para cegos, além de profissionais capacitados para um atendimento inclusivo.

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada com as imagens de todos os integrantes da comitiva mato-grossense e representantes do Governo de Mato Grosso do Sul dentro do Bioparque Pantanal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT