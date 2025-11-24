Polícia Civil prende casal em flagrante por receptação e adulteração de caminhonete de luxo furtada em Cuiabá

Um casal, envolvido em crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (22.11), durante a Operação Caminhonete Segura, deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), em Cuiabá.

O casal foi flagrado em posse de uma caminhonete Toyota Hilux SW4, avaliada em mais de R$ 300 mil, que havia sido furtada na última quinta-feira (20), no Centro de Cuiabá.

Os policiais da DERFVA realizavam diligências para apurar o furto da caminhonete, quando receberam informações de que o veículo estaria escondido em um imóvel, em um bairro da capital.

Em buscas pelo bairro, os policiais conseguiram visualizar uma caminhonete Toyota Hilux SW4 preta, bastante suja, sem placa dianteira e com a placa traseira adulterada. Após inspeção do veículo, foi constatado tratar-se da caminhonete furtada.

No local, os policiais localizaram a mulher, que confessou que o marido era o responsável por levar a caminhonete até a quitinete. O homem, que trabalha em um açougue, foi localizado pela equipe e confessou que recebeu o pagamento de R$ 1 mil pelo transporte do veículo. Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em audiência de custódia, foi decretada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do suspeito, que permaneceu custodiado. À mulher foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil.

Segundo o delegado Raphael Guerra, as investigações prosseguem para identificar e responsabilizar os demais envolvidos, incluindo o autor do furto e o mandante da adulteração.

A Operação Caminhonete Segura tem como objetivo intensificar a recuperação de caminhonetes furtadas ou roubadas na capital, combatendo crimes como receptação, adulteração de sinais identificadores e o desmanche de veículos desse tipo, que têm sido alvos frequentes de grupos criminosos especializados em crimes patrimoniais.

Fonte: Policia Civil MT – MT