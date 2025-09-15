Polícia Civil prende casal por maus-tratos e tortura contra duas crianças

Um casal investigado por tortura e maus-tratos contra duas crianças no município de Paranatinga (373 km ao sul de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (15.9), em cumprimento de mandados judiciais.

A suspeita, de 45 anos, e o suspeito, de 63 anos, tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça, após diligências da Delegacia de Paranatinga para apurar os crimes.

O casal, sendo a mulher companheira do avô das crianças, é investigado por torturar das vítimas, de 6 e 8 anos, sendo vários episódios de violência física e psicológica ocorridos no ambiente familiar.

Durante a investigação, os policiais civis tiveram acesso às imagens em que uma das crianças aparece se comportando como um cachorro, comendo alimento do chão, enquanto é ameaçada pela suspeita com uma mangueira.

Segundo apurado pela Delegacia de Paranatinga, as vítimas eram submetidas a humilhações constantes, como permanecer de joelhos por longos períodos sobre tampinhas de garrafa, agredidas fisicamente, entre outros atos de tortura.

Os indícios também evidenciaram que o avô das crianças, mesmo sendo responsável pela guarda das menores, adotou uma postura omissa permitindo que as agressões se perpetuassem.

Conforme o delegado de Paranatinga, Gabriel Conrado, as diligências contaram com o auxílio de testemunhas que mantinham contato com a família, assim como do Conselho Tutelar e do Ministério Público.

“Com a prisão do casal, espera-se que a conclusão das investigações ocorra nos próximos dias e o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário, para que os autores sejam devidamente responsabilizados conforme a lei”, destacou o delegado.

Fonte: Policia Civil MT – MT