Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas que estava foragido

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu, nesta segunda-feira (11.8), um homem, de 25 anos, foragido da Justiça de Goiás, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Ipameri, em Goiás, determinava o cumprimento de pena de 9 anos e 4 meses em regime inicialmente fechado.

Após receber a ordem judicial e a informação de que o foragido estava morando em Rondonópolis, os investigadores da Derf iniciaram buscas para localizá-lo.

Ele foi encontrado no bairro Ana Carla e teve o mandado cumprido nessa segunda-feira (11.8). O preso foi conduzido à delegacia e está à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT