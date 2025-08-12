SEGURANÇA
Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas que estava foragido
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu, nesta segunda-feira (11.8), um homem, de 25 anos, foragido da Justiça de Goiás, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Ipameri, em Goiás, determinava o cumprimento de pena de 9 anos e 4 meses em regime inicialmente fechado.
Após receber a ordem judicial e a informação de que o foragido estava morando em Rondonópolis, os investigadores da Derf iniciaram buscas para localizá-lo.
Ele foi encontrado no bairro Ana Carla e teve o mandado cumprido nessa segunda-feira (11.8). O preso foi conduzido à delegacia e está à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende traficante e fecha ponto de armazenamento de drogas em Lucas do Rio Verde
Uma residência que funcionava como ponto de armazenamento de drogas foi descoberta pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em investigações realizadas pelos policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde. No local, foram apreendidas várias porções de entorpecentes, entre pasta base, maconha e cocaína
O ponto era coordenado por um suspeito, de 24 anos, com passagens criminais anteriores e que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
A ação teve início após os policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde receberem denúncia sobre uma residência no bairro Rio Verde que funcionaria como ponto de tráfico de drogas. Segundo as informações, um suspeito já conhecido da Polícia e que já havia sido preso recentemente no mês de junho, seria o responsável pelo ponto de venda de drogas.
Com base na denúncia, os policiais realizaram o trabalho de investigação, confirmando que o suspeito após ser liberado da prisão continuava envolvido com o tráfico de entorpecentes. Diante dos elementos apurados a equipe fez a abordagem na residência do investigado.
Em buscas no local, foram encontrados 25 porções de pasta base, cinco tabletes de maconha, além de uma forma com grande quantidade de cocaína, um saco tipo zip lock com a mesma substância, balança de precisão e vários materiais para embalo da droga.
Diante dos fatos, todo material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende mulher suspeita de furtar mais de R$ 65 mil de idosos
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alta Floresta e da Divisão de Furtos e Roubos, prendeu, nesta terça-feira (12.8), uma mulher de 24 anos. Ela é suspeita de furtar mais de R$ 65 mil reais pertencentes a idosos residentes na Casa Lar do município.
De acordo com as investigações, a suspeita trabalhava na instituição, sendo responsável por guardar e administrar os cartões bancários dos internos. No entanto, ela se utilizava dessa função para sacar valores referentes a aposentadorias e outros benefícios, apropriando-se indevidamente do dinheiro para uso pessoal.
A funcionária foi presa, em flagrante, pelo crime de furto qualificado, cometido com abuso de confiança, cuja pena varia de 2 a 8 anos de reclusão.
Estatuto do idoso
A Polícia Civil reforça que, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) crimes contra idosos têm prioridade na apuração e que a atuação rápida visa coibir abusos e proteger a dignidade das vítimas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende traficante e fecha ponto de armazenamento de drogas em Lucas do Rio Verde
Comissão Judiciária da Adoção do TJMT participa de seminário nacional sobre acolhimento familiar
Engavetamento na BR-163 vira disputa judicial e termina com derrota de seguradora
Aposentados do MTPrev podem se inscrever em novas atividades do projeto Viva +
Prefeitura de Cuiabá avança proposta para quitar dívida herdada de R$ 723 milhões
Segurança
Polícia Civil prende traficante e fecha ponto de armazenamento de drogas em Lucas do Rio Verde
Uma residência que funcionava como ponto de armazenamento de drogas foi descoberta pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em investigações...
Polícia Civil prende mulher suspeita de furtar mais de R$ 65 mil de idosos
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alta Floresta e da Divisão de Furtos e Roubos, prendeu, nesta terça-feira...
Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas que estava foragido
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu,...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
CIDADES4 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação