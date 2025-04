Polícia Civil prende criminosos de alta periculosidade envolvidos com tráfico de drogas e tentativa de latrocínio em Juína

Três criminosos de alta periculosidade, investigados por envolvimento em uma tentativa de latrocínio no início da semana, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (04.4), em investigações conduzidas pela Delegacia de Juína. A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, além de diversas porções de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.

Os suspeitos, com diversas passagens criminais, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Um dos presos é foragido da Penitenciária Central do Estado (PCE) e também estava com mandado de prisão em aberto por triplo homicídio em Água Boa. Na delegacia, ele tentou se passar por outra pessoa e também foi autuado em flagrante por identidade falsa.

A ação que resultou na prisão dos criminosos integra o planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso para combater a atuação de facções criminosas, por meio da Operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

A tentativa de latrocínio ocorreu na última segunda-feira (31.3), quando a vítima chegava a sua residência no bairro módulo 05 e avistou um homem em atitude suspeita. Ela rapidamente fechou o portão, mas foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Os tiros transfixaram o portão de ferro e a vítima foi atingida no braço e na orelha direita.

Assim que tomaram conhecimento dos fatos, os policiais da Delegacia de Juína iniciaram as diligências para identificar e prender os autores do crime tentativa de latrocínio, conseguindo levantar informações de que os dois dos envolvidos estariam em uma quitinete no bairro Módulo 04.

Os dois criminosos, um deles responsável por pilotar a motocicleta no dia da tentativa de latrocínio e o outro identificado como foragido da Penitenciária Central do Estado (PCE), foram localizados no endereço. Em buscas no local, os policiais encontraram uma mochila com duas armas de fogo, sendo uma pistola .40 com 13 munições e um revólver calibre 32 com cinco munições.

Também foram apreendidas 72 porções de maconha e três de pasta base de cocaína, todas já embaladas para venda e uma balança de precisão.

Com a prisão dos dois suspeitos, os policiais conseguiram chegar ao terceiro envolvido, localizado em um hotel da cidade. Ao avistar os policiais, o criminoso tentou fugir, porém foi detido. Em buscas no quarto do investigado, foram apreendidas 49 porções de crack e 32 de maconha, também já preparadas para venda.

Todo material ilícito foi apreendido e os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Juína. Durante a sua qualificação, o suspeito foragido da PCE tentou se apresentar com nome falso, porém foi identificado por meio do sistema de reconhecimento facial da Polícia Civil.

No interrogatório, ele confessou ser integrante de uma facção criminosa e também admitiu ser o dono das drogas e das armas de fogo apreendidas, além de revelar a participação na tentativa de latrocínio. O outro preso também confessou a participação no crime, confirmando ser o responsável por pilotar a motocicleta utilizada no crime. O terceiro conduzido optou por permanecer em silêncio.

Segundo os relatos, o crime foi praticado com a intenção de roubar a caminhonete da vítima.

Diante dos fatos, o delegado Ronaldo Binoti Filho lavrou o flagrante contra os suspeitos que foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, além de responderão em inquérito policial pelo crime de tentativa de latrocínio.

Fonte: Policia Civil MT – MT